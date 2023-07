Fazenda Futuro, marca conhecida pela produção de carnes à base de plantas, lança laticínio vegetal

O leite vegetal, Futuro Aveia chega ao mercado em cinco versões e destaca a expansão da empresa que pretende aumentar a cartela de produtos à base de plantas

A Fazenda Futuro, primeira foodtech da América Latina voltada à produção de carne à base de plantas sem nada de origem animal, anunciou o lançamento da sua primeira bebida à base de aveia, o Futuro Aveia.

“Queremos revolucionar o setor fornecendo produtos de qualidade”, afirma Marcos Leta, Fundador da startup

A novidade marca a entrada da startup no mercado de laticínios vegetais, e dá sequência aos investimentos em desenvolvimento de novos produtos, com o objetivo de tornar-se uma “one stop shop”, onde em breve será possível encontrar tudo o que uma fazenda oferece, mas em versão 100% vegetal.

O Futuro Aveia utiliza uma tecnologia diferenciada na enzima, que garante o melhor sabor, trazendo uma bebida mais neutra, branca e cremosa, se aproximando do leite de vaca. Além de ser fonte de cálcio e fibras, a bebida é sem lactose, livre de glúten e possui menor potencial alergênico do que o leite de vaca e até mesmo de outras bebidas vegetais, como as feitas à base de castanhas e oleaginosas.

A novidade marca a expansão da startup que pretende se tornar uma “One stop shop”

A bebida de aveia ainda tem a vantagem de ser a mais sustentável com um menor gasto de água em sua produção versus as demais bebidas vegetais.

A linha conta com cinco versões: Original, Baunilha, Chocolate, Barista e Receitas. A versão Original é a mais neutra e próxima do leite de vaca. Ideal para ser consumida pura, ou com cereais e granola.

A Baunilha possui um aroma suave que fica excelente batida com frutas. Quem não lembra do chocolate gelado da padaria? Se tem saudades deste sabor, o Futuro Chocolate chegou para te lembrar. A cremosidade na espuma do café fica por conta do Futuro Barista.

E a versão Receitas, um dos grandes diferenciais, possui apenas dois ingredientes (água e aveia), com sabor neutro e zero gordura, é para ser utilizada tanto em receitas doces quanto salgadas, sendo ideal para criar molhos, cremes, pudins, bolos e/ou qualquer preparação como substituto 100% vegetal para o leite de vaca.

Três lançamentos da linha (Original, Baunilha e Receitas) já estão sendo disponibilizados em mercados que a Fazenda Futuro tem atuação com um valor médio de R$ 15,75. Já a versão Chocolate e a Barista, devem chegar às gôndolas em agosto.

Líder no mercado brasileiro na categoria plant-based com 44% de marketshare, segundo levantamento da Scanntech, a Fazenda Futuro entra no promissor mercado de laticínios vegetais, que deve crescer pelo menos 130% até 2025 (Tetrapack). “Estamos entrando em um novo ciclo de vida na empresa, Fazenda Futuro 2.0, e o nosso objetivo é nos tornar a fazenda do futuro. Seguindo nosso propósito de mudar a maneira que o mundo come, queremos revolucionar o setor fornecendo produtos no setor alimentício, de qualidade. A Fazenda Futuro está se transformando em um balcão único onde os consumidores podem encontrar tudo o que encontrariam em uma fazenda real, mas à base de plantas”, aponta Marcos Leta, fundador da startup.

A ideia, segundo Leta, é continuar trabalhando mais inovações em produtos como mel, queijo, manteiga e iogurte, todos pensados com a mais recente tecnologia de ponta para produzir alimentos inovadores em textura e sabor.