‘Faustão na Band’ atrai mais de 50 anunciantes em apenas dois meses de programa

Bradesco é o principal patrocinador da atração, que já apresentou 300 convidados, com destaque para mais de 90 musicais

Após dois meses apresentando um programa diário na Band, Fausto Silva já conquistou uma sólida base de mais de 50 marcas anunciantes, tendo o Bradesco como principal patrocinador; e uma significativa evolução de audiência num espaço de grade que era praticamente nulo antes de sua chegada.

Mais de 250 ações comerciais foram inseridas na programação, que estreou em 17 de janeiro, e já contabiliza mais de 300 atrações, sendo 90 delas musicais. Graças às parcerias e amizades de décadas construídas pelo comunicador, o Faustão na Band tem recebido as maiores personalidades do meio artístico e cultural. Todos fazem questão de prestigiá-lo neste novo momento.

Em termos de comparação, as 52 edições já gravadas equivalem a um ano de trabalho se fosse uma atração semanal. “A Band está determinada e focada na produção de conteúdos de qualidade voltados para a família, como é o caso do Faustão na Band. Essa decisão faz com que cada vez mais estejamos indo ao encontro do que buscam as grandes plataformas de streaming. Nessa direção, também acabamos de assinar um contrato de venda de 96 episódios do Fausto com TVs de Moçambique e Angola”, destaca Caio Luiz de Carvalho, diretor geral de Comunicação e Assuntos Corporativos.

Cris Moreira, diretor geral de Comercialização do Grupo Bandeirantes, faz uma avaliação positiva dos primeiros dois meses e projeta uma evolução nos números ao longo do ano, na medida em que a atração logo irá firmar uma audiência cativa. Desde a estreia, a Band alcançou por dia 8,4 milhões de telespectadores diferentes, o que dá um total de 68 milhões de pessoas nesses 60 primeiros dias, de acordo com dados mensurados pela Kantar Ibope Media.

“São em média 2,4 milhões de pessoas sintonizadas por minuto, o que já coloca o Faustão como segundo programa mais assistido na grade”, afirma o executivo. O levantamento da Kantar também mostra o gênero ‘Auditório’ como um dos cinco mais assistidos na TV aberta. “Na internet, os dados apontam que mais de um terço das pessoas que usam as principais redes sociais do Brasil foi impactada pelo Faustão na Band. O sucesso gerou mais de 1,5 bilhão de impressões espontâneas na web”, ressalta. “O desafio de um produto diário exige paciência para ajustar o formato. Estamos colhendo ótimos resultados dentro do que projetamos”, explica.

A produção diária é uma operação complexa e que mobiliza cerca de 300 funcionários e colaboradores da emissora. Em dois meses, mais de 15 mil pessoas passaram pela plateia, com 15 mil camisetas distribuídas, 15 mil almoços em churrascaria e 15 mil lanches. Cris Moreira conta que a produção se prepara agora para a virada dos quadros. Nessa terça-feira (29), estreou o “Mochila do Riso”, com os jurados fixos Fafy Siqueira e Tirullipa e dois convidados: a atriz Paloma Bernardi e o humorista Fábio Rabin.