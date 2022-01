Faustão começa a gravar amanhã (6) e estreia com “Pizza do Faustão”

Gravação da estreia será no próximo dia 12 com plateia composta por convidados; as caravanas serão mantidas

Muito se especula quando Faustão começará a gravar seus programas na Band e a Coluna traz para você! Amanhã, quinta-feira, (6), o apresentador gravará um programa, mas o da estreia, que irá ao ar dia 17, às 20h30, será gravado na próxima quarta-feira, (12).

O da estreia, que será “Pizza do Faustão”, terão convidados especiais na plateia como clientes, patrocinadores e amigos do apresentador. Os convidados estarão no camarote construído dentro da emissora no estúdio do programa. A plateia do auditório serão as tradicionais caravanas de diversos lugares do país. Todos, convidados e caravanas, serão testados.

Alguns artistas que gravarão com o apresentador este mês e passarão pelo novo estúdio serão: Alcione, Zeca Pagodinho, Martinho da Vila, Paulinho da Viola e outros nomes de peso da música brasileira.

O programa irá ao ar de segunda à sexta, às 20h30, na Band. E a programação apresentada no “Viradão do Faustão”, programa especial da virada do ano, é esta: às segundas, “Pizza do Faustão”; às terças “Grana ou Fama”, onde os participantes se apresentarão no palco e decidirão se confiam no talento e investem o dinheiro em seu talento, ou decide se fica com o dinheiro ou a fama; às quartas “Dança das Feras”, profissionais da dança se apresentarão em diversos ritmos; às quintas “Na Pista do Sucesso” com vários ritmos no palco; e às sextas “Churrascão do Faustão”.