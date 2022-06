Fátima Bernardes se emociona ao receber visita surpresa de Angélica na despedida do Encontro

A apresentadora do Encontro está se despedindo do programa e se emocionou com a visita

Após 10 anos à frente do ‘Encontro’, Fátima Bernardes está deixando o programa da manhã para apresentar o ‘The Voice’, também na TV Globo. Nesse último mês de apresentação, a ex-âncora do ‘Jornal Nacional’ está recebendo várias surpresas, uma delas foi a participação da amiga Angélica nesta quarta-feira, 1º.

Angélica e Fátima são amigas de longa data e sempre se apoiam nos novos projetos



Além de junho ser o mês de despedida da Fátima do ‘Encontro’, é também o momento que ela está celebrando os 10 anos de sucesso à frente do programa. O anúncio da surpresa foi feito pela equipe da apresentadora, que revelou uma ótima dica: “Essa surpresa é muito especial, é uma amiga sua e talvez ela tenha vindo de táxi”, fazendo referência a música “Vou de Táxi”, hit de Angélica nos anos 90.



A ex-apresentadora do programa ‘Estrelas’ deixou a TV Globo em meados de 2021, após mais de 24 anos na casa. Angélica deixou a emissora para assinar com o streaming HBO Max, onde estreou com o programa ‘Jornada Astral’. Mas, isso não a impediu a voltar para a antiga casa e fazer uma surpresa para Fátima.

Emocionadas, as duas trocaram elogios no programa e falaram sobre se reinventar



As duas amigas se abraçaram e Fátima já se mostrou emocionada e querendo chorar de alegria com a surpresa. “Nós estivemos juntas no último ‘Estrelas’, ela me convidou para compartilhar com ela aquele momento e nós estamos no último mês do ‘Encontro’, então a gente se reencontra. Não quero chorar porque a maquiagem não é a prova-d’água”, disse Bernardes.

Angélica disse que quando estava se despedindo do ‘Estrelas’ recebeu muita força de Fátima, por isso ficou super emocionada ao receber o convite para estar com Bernardes nesse momento tão importante da carreira da apresentadora. “Por mais que a gente esteja fazendo outros projetos que a gente queira, o momento da despedida é difícil”, afirmou Fátima.

Fátima também esteve presente na despedida de Angélica do programa ‘Estrelas’



“Você é o exemplo da mulher, de quanto a gente precisa se mexer, se reinventar, se desafiar. Não dá para ficar parado. Você sempre foi essa pessoa e você é um exemplo para as mulheres, para as pessoas”, disse Angélica para a amiga. Fátima concluiu dizendo que adora mudanças e que acha bom estar sempre em constante movimento.