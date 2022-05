FashionTV – Documentário idealizado por Paulo Borges mostra rotina de Gisele Bündchen e outras Top Models

O documentário vai retratar os desafios e conquistas de modelos brasileiras

Já pensou em cada desafio que uma Top Model passou até chegar nas grandes passarelas, desfilando para marcas renomadas? É exatamente isso que o documentário “Top Models: Um Conto de Fadas Brasileiro” vai mostrar ao público. O projeto, idealizado por Paulo Borges, foi dirigido por Richard Luiz e estreia na terça-feira, dia 17 de maio, no FashionTV.

Com registros das modelos desfilando nas principais passarelas do mundo, o documentário conta ainda com materiais exclusivos dos arquivos da SPFW



Com uma rotina cheia de obstáculos e conquistas, o projeto vai contar as histórias emocionantes de Gisele Bündchen, Isabelli Fontana, Fernanda Tavares e outras 21 das maiores estrelas do país nas passarelas internacionais. O filme será narrado por Alice Braga e vai abordar trajetórias, desafios, superações e conquistas de cada modelo.

O documentário conta com grandes nomes da moda brasileira, como Richard Luiz, documentarista de moda, e Paulo Borges, criador e idealizador criativo do SPFW



“Top Models: Um Conto de Fadas Brasileiro é um documentário histórico que registra a força das modelos brasileiras nas passarelas nacionais e internacionais, na virada do milênio. Nunca o mundo viu um casting de supermodels que ditaram a imagem da moda de uma época, com seu estilo ‘Brazilian bombshells’. Os mais renomados estilistas, jornalistas e agentes contam a importância dessa safra, através de muitas imagens de arquivos”, afirma o diretor Richard Luiz.

Quando idealizou o documentário, Paulo queria contar a história das grandes modelos internacionais brasileiras, que na década de 2000 viviam sua “era de ouro”



O documentário foi idealizado durante o 10º aniversário do São Paulo Fashion Week, em 2005, outro projeto de moda também criado por Paulo Borges. Serão 90 minutos de muito conteúdo, em que as modelos vão relatar o longo caminho entre o sonho, o início da carreira, a chegada às passarelas da SPFW e a consagração internacional.

SERVIÇO:

Documentário ‘Top Models: Um conto de fadas brasileiro’

Estreia dia 17 de maio, às 19h30

Duração: 90 minutos

Classificação indicativa: Livre