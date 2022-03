FashionTV apresenta programação especial no mês da mulher

Programa “Mulheres Mix” e a série “A Mulher e o Mercado de Trabalho” são inéditos no canal

Para celebrar e promover o Mês da Mulher, o canal FashionTV preparou uma programação especial, com conteúdos que abordam os anseios e desafios de mulheres plurais, seja no ambiente de trabalho ou na vida pessoal.

Uma das estreias é o programa “Mulheres Mix”, que tem a atriz e cineasta Carla Camurati como mediadora, além das presenças fixas da empresária Cláudia Dutra e da psicóloga Paula Dutra. Sua estreia no canal acontece no dia 9 de março, às 21h15.

No programa, que tem convidadas especiais como Betty Faria, Beth Goulart, Berna Reale, Andréa Pachá, Rosângela Lyra, Marina Colasanti e Mirian Goldenberg, entre outras, são promovidas conversas descontraídas sobre os mais diversos assuntos relevantes do cotidiano feminino. Cada episódio apresenta um verdadeiro bate-papo entre mulheres bem-sucedidas, de profissões e experiências diferentes, sobre assuntos relevantes do cotidiano. E, claro, os debates também podem abordar rotinas da vida particular de cada uma delas.

Também dentro da programação especial do FashionTV para o Mês da Mulher, a série “A Mulher e o Mercado de Trabalho” – que estreia dia 22 de março, às 21 horas – analisa em quatro episódios questões fundamentais sobre a construção da presença feminina no mercado de trabalho.

Buscando esclarecer as origens das desigualdades e violências de gênero que permeiam os espaços de atuação profissional feminina, bem como apontar caminhos e soluções para construção de políticas públicas e iniciativas civis que enfrentam o problema, a série explora a divisão sexual do trabalho, conhecimento e liderança, perspectiva interseccional e imposto materno.

Disponível nas principais operadoras de TV por assinatura, o FashionTV pode ser acessado também – em formato linear – através da plataforma de streaming Box Brazil Play, dedicada exclusivamente ao conteúdo nacional.

Confira abaixo mais informações sobre as duas atrações.

SERVIÇO

Mulheres Mix

Estreia dia 9 de março, às 21h15

Reprises: segundas, às 21h; terças, às 18h30; sextas, às 22h e domingos, às 21h30

Episódios: 7

Duração: 30 minutos/episódio

Classificação indicativa: Livre

A Mulher e o Mercado de Trabalho

Estreia dia 22 de março, às 21h00

Reprises: quartas às 23h, quinta às 21h, sextas às 14h e domingos às 21h

Episódios: 4

Duração: 30 minutos/episódio

Classificação indicativa: Livre