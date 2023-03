Fashionistas apostam em paleta básica e inauguram tendência no Lollapalooza

Consultora indica estilo queridinho do festival e peças para investir sem medo

A nova tendência é o que a moda tem de mais simples e funcional possível, um look inovador com as duas cores mais básicas do guarda-roupa: preto e branco. Essa foi a tendência que tomou conta dos três dias do festival Lollapalooza, que aconteceu em São Paulo no último fim de semana, de 24 a 26 de março.

As calças cargo também chamaram a atenção no festival e vieram para ficar

Crédito: Reprodução Instagram



Segundo a consultora de moda e imagem, Camile Stefano, o evento musical marcou a volta das cores neutras e o fim da era collor block. “Os tons chamativos que reinaram no verão agora vão aparecer apenas nos detalhes, o preto, branco e bege serão as estrelas do outono/inverno”, explica a especialista.

Além disso, duas tendências chamaram especialmente a atenção da consultora de imagem: as calças cargo, aquelas de modelo largo e com muitos bolsos e as correntes. A combinação, que mistura glamour com streetwear, já domina as vitrines e é muito bem-vinda no guarda-roupa. “A Cargo é uma peça coringa para o inverno e as correntes são o acessório que todo mundo tem que ter: qualquer look básico se transforma em uma montagem estilosa”, indica.

Este ano o grande astro do Lollapalloza foi o estilo comfy

Crédito: Reprodução Instagram



Este ano o grande astro do Lollapalloza foi o conforto. O estilo comfy predominou e veio para ficar. A cada grande evento pop é possível ver como evoluções dos tradicionais shorts biker e camisetas largas vão ganhando complementos cada vez mais criativos. “Assim como a cantora Billie Elish, os fãs também adaptaram peças esportivas com botas, chapéus e acessórios, algo que também podemos aplicar em nosso dia a dia”, observa Camile.