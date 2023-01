Fãs de League of Legends terá novo programa para a Twitch

Omelete&CO, grupo da CCXP, GameXP e Omelete, em parceria com Baiano, streamer fundador do CBOLAO, lançam o Ilha das Lendas, novo programa para a comunidade de LOL na Twitch

A Omelete Company começa o ano com uma excelente notícia para os fãs de League of Legends, e anuncia a chegada de Gustavo “Baiano” Gomes, que passa a integrar a companhia e lança um novo programa para a Twitch.

Fruto da parceria entre o streamer e o Omelete&Co, o Ilha das Lendas, chegou ao canal de streaming, no último sábado, 21/01, para divulgar conteúdos e eventos produzidos, exclusivamente, para engajar e entreter toda a comunidade de LoL no Brasil.

O programa é apresentado pelo próprio Baiano e conta com o apoio de um squad de comentaristas formado por ex-jogadores profissionais de League of Legends, Mylon, esA, Minerva e Brucer. Esse time de peso já irá iniciar as transmissões em grande estilo, com a cobertura, a partir do fim de semana, do CBLOL.

Além das análises dos jogos, toda segunda-feira, os membros do programa irão receber pro-players para discutir os melhores lances da rodada do CBLOL, do Academy e da LCS, liga norte-americana de League Of Legends, em uma mesa redonda exclusiva para a cobertura do game.

Os novos programas seguem com o DNA da comunidade brasileira de League of Legends e marcam o início de uma produção de conteúdo conjunta entre os membros do squad. Todos as transmissões serão realizadas ao vivo, na Twitch do Canal do Baiano (https://www.twitch.tv/baiano), e nas redes sociais do Ilha das Lendas (@ilhadaslendas).

Participantes:

Mylon: Ex-pro-player, top laner Tricampeão Brasileiro de League of Legends, ex-caster do CBLOL

Minerva: Pro-player aposentado, campeão do CBLOL pela KaBuM em 2014 jogando como AD Carry, além disso já jogou como Jungler, Mid e Supp

Brucer: Pro-player aposentado, mid-laner campeão do CBLOL pela Team oNe em 2017

esA: Pro-player aposentado, um dos melhores adcarrys que já passaram pelo CBLOL e no meio da sua carreira migrou para suporte e chegou a diversas finais