FARM aposta no grafismo e traz nova coleção em parceria com a Centauro

As peças de cores vibrantes, estampas gráficas e adaptadas para atividades físicas já estão disponíveis nos sites das marcas

A FARM, em parceria com a Centauro, anuncia a nova coleção de Outono/Inverno, da linha viva!, intitulada de Patch Gráfico, que vem para potencializar e incentivar o bem-estar e a prática de um estilo de vida mais saudável.

Com a presença de cores vibrantes, como laranja, rosa, roxo e amarelo, combinadas com misturas de estampas gráficas e diversas texturas, as peças já podem ser conferidas com exclusividade no site da Centauro, além das diversas lojas físicas da rede esportiva encontradas em todo o Brasil. A nova coleção conta com leggings, shorts, bermudas, jaquetas, camisetas e tops.

A nova coleção conta com leggings, shorts, bermudas, jaquetas, camisetas e tops.

Os destaques ficam por conta das peças que trazem detalhes funcionais, desenvolvidos especialmente para facilitar as práticas esportivas ou as diversas atividades do dia a dia, como os shorts com zíper para guardar chaves e cartões, além das peças de tecido tactel, resistentes à água.

Os destaques ficam por conta das peças que trazem detalhes funcionais, desenvolvidos especialmente para facilitar as práticas esportivas ou as diversas atividades do dia a dia, como os shorts com zíper para guardar chaves e cartões, além das peças de tecido tactel, resistentes à água.

Neste lançamento, a viva!, inspirada para dançar, correr, meditar, malhar e despertar, apresenta mais de nove peças e reforça a longa parceria de exclusividade entre FARM e Centauro, seguindo na busca por fortalecer a presença das mulheres no mundo do esporte e do bem-estar físico e mental.

Neste lançamento, a viva!, inspirada para dançar, correr, meditar, malhar e despertar, apresenta mais de nove peças e reforça a longa parceria de exclusividade entre FARM e Centauro

Além dessa novidade, a Centauro conta com mais três novas estampas, totalizando mais de 30 peças fitness que serão lançadas ao longo do mês de maio.