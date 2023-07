Famosos prestigiam apresentação do Doc.Musical “80: A Década do Vale Tudo”

Além de apresentar os grandes acontecimentos ocorridos entre os anos de 1980 até 1989, o espetáculo ainda marca a estreia da cantora Sandra Sá no teatro musical.

O elenco da superprodução “80: A Década do Vale Tudo – Doc.Musical” se apresentou na noite de segunda-feira para uma plateia com famosos, como a apresentadora a cantora Sula Miranda, ator e apresentador Tiago Abravanel, humorista, cantora e atriz Nany People, atriz Fafy Siqueira, entre outros.

Mara Maravilha e Fafy Siqueira foram alguns dos famosos que prestigiaram a apresentação do Doc.Musical “80: A Década do Vale Tudo”. Créditos: Julio Leão

Em cartaz até o dia 3 de setembro, no Teatro Claro São Paulo, o espetáculo marca a estreia da cantora Sandra Sá no teatro musical, e narra grandes acontecimentos ocorridos entre os anos de 1980 até 1989, embalados por mais de 300 canções nacionais e internacionais. Também é a primeira grande produção musical que conta com intérprete de libras e audiodescrição em todas as sessões.

Sula Miranda não ficou de fora e foi conferir a apresentação do Doc.Musical “80: A Década do Vale Tudo”. Créditos: Julio Leão Fernanda Lorenzoni não perdeu a oportunidade de assistir à apresentação do Doc.Musical “80: A Década do Vale Tudo”. Créditos: Julio Leão Gina Garcia e Tiago Abravanel também marcaram presença da apresentação do espetáculo. Créditos: Julio Leão

O Doc.Musical faz parte da série de sucessos que começou com “60! Década de Arromba”, com Wanderleia e “70? Década do Divino Maravilhoso”, com Baby do Brasil e Frenéticas. O Doc.musical é um gênero de teatro musical, inédito, criado pelo diretor Frederico Reder e o dramaturgo Marcos Nauer.