Famosos negam participação no BBB22: Veja quem são

Prestes a começar o confinamento dos participantes, celebridades cotadas para a próxima edição começam a negar a ida

E as máquinas já estão a todo vapor na internet! Motivo? Vai começar mais uma edição do reality show mais comentado do mundo: o Big Brother Brasil.

O que está intrigando os internautas é o fato de que celebridades cotadas para compor o “Camarote” do reality começaram a negar suas participações. E já tinha famoso com torcida nas redes, como o influenciador digital Álvaro, que negou que vai.

O influenciador postou um tweet negando e logo em seguida apagou, deixando os internautas sem entender o motivo… “É? não vem aí. Queria demais? não é meu sonho, porque meu sonho é construir uma família. Mas seria algo que eu iria de coração aberto. Tenho nada a esconder. Ia ser massa? Os que não gostam de mim, durmam tranquilos. Aos que gostam, teremos outras oportunidades”, postou.

Da lista dos famosos que estavam sendo especulados e negou a ida, começamos pelo cantor Di Ferrero, que postou em seu Twitter: “Ih, sou Eu não … é você @negrali ??”. O tweet foi devido a uma dica dada por Boninho de que um dos participantes teria duas letras no nome. A cantora não se pronunciou.

Já a cantora MC Loma usou seus stories (@mclomaofficial) para negar sua participação e pediu desculpas se decepcionou seus fãs.

E o atleta, jogador de vôlei, Douglas Souza também foi outro que negou sua participação pelo Twitter: “Amores vamos lá, vi ontem que meu nome tá como confirmado em vaias listas pro BBB, é mentira. Como eu disse pra vocês a mais ou menos um mês atrás quando estava voltando da Itália eu voltei pra cuidar da minha saúde mental e não ir pro BBB”.

Lembrando que em 2021, a youtuber Viih Tube negou sua participação e esteve por lá. Será que algum desses cotados só está disfarçando? A lista será divulgada no dia 13, quinta-feira, durante a programação da Globo.

