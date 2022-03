Famoso ‘Sanduíche de Presunto’ do Chaves chega ao Brasil pela hamburgueria Patties

O personagem principal se deliciou com um sanduíche de presunto em alguns episódios

Quem não tem uma memória afetiva ao assistir ‘Chaves’ ou ‘Chapolin’? Os seriados de comédia entraram para a história dos brasileiros, que cresceram assistindo os episódios. Um item que ficou famoso pelo personagem principal foi o famoso prato de sanduíche de presunto, que Chaves adorava. Por isso, Patties lançará o sanduíche de forma especial para os fãs da série.

“Ainda estamos fechando todos os detalhes desta ação, mas inicialmente posso dizer que teremos o famoso Sanduíche de Presunto no cardápio”, conta Henrique Azeredo



A hamburgueria Patties já é conhecida por todos os cantos pelos deliciosos hamburguers “ultrasmasheds”, além das maravilhosas parcerias que fazem, como com o desenho Bob Esponja, Budweiser e White Castle. Com esse espírito inovador e amante do mundo geek, a marca anunciou a collab com a Turma do Chaves.





No seriado, alguém está sempre passando vontade no personagem principal com um sanduíche de presunto



“Nosso maior objetivo é ter uma marca que conversa e escuta o que os clientes têm a dizer e, trazer o Chaves, é mais um exemplo disso, tanto que faço questão de estar à frente das nossas redes sociais para ter essa proximidade – essa collab nasceu dessa troca com o público. Nosso ponteiro gira em torno desse relacionamento, por isso nossas ações têm sido um sucesso” comenta Henrique Azeredo, idealizador do Patties e responsável por todo marketing do negócio.



“Os fãs com certeza vão amar o projeto”, afirma Antonio Felipe Purcino



Para garantir a felicidade dos fãs da série, a equipe da Patties teve uma consultoria do Fórum Chaves, que é a principal comunidade de apaixonados por Chaves no Brasil. “Os fãs com certeza vão amar o projeto. Há um cuidado muito especial com os detalhes. Até mesmo quem só assistia às séries de vez em quando vai se surpreender com a experiência. Estamos muito felizes com o resultado e na expectativa para que todos vejam as surpresas que o Patties está preparando”, comenta Antonio Felipe Purcino, administrador do Fórum Chaves.