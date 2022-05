“Família Paraíso” – Leandro Hassum estreia nova série no Multishow com humor leve para toda família

A previsão é de que, em outubro, o seriado entre na programação da TV Globo

O humorista de grandes filmes brasileiros, Leandro Hassum, está de casa nova. O ator volta para as telinhas na próxima segunda-feira, 30, com a estreia de “Família Paraíso”, um seriado super leve e divertido que promete agradar a família toda. O programa vai ao ar no Multishow de segunda a sexta-feira, às 22h30.

No seriado, Leleco aceita trabalhar na casa da Família Paraíso. O que os moradores não esperavam é que, com seu jeito despojado e falta de experiência no cargo, ele mudaria a vida de todos



A série “Família Paraíso” vai trazer um novo olhar para a terceira idade. Os 20 episódios, que têm direção de César Rodrigues e produção da Formata, se passam em uma divertida casa de convivência, que traz à tona as delícias de viver a melhor idade da vida.

Shirley (Cacau Protásio) é a enfermeira chefe da casa e apaixonada pelo trabalho

O personagem de Hassum será Leleco, um cara divertido que está sempre metido em encrencas.

Dona Rosinha já viajou pelo mundo com os ex-maridos e não deixou o fogo da juventude se apagar, já que acha que todos os homens são loucos por ela



“Eu estou realizando um sonho. Sempre me identifiquei com a linguagem que o Multishow trata a comédia e aborda esse humor popular e de identificação, que é o que eu gosto de fazer. Então eu estou muito feliz, muito ansioso pra gente estrear logo. E agora trabalhando com um elenco que traz a melhor idade, a terceira idade, os idosos, ou como vocês preferirem chamar, num lugar de tanto destaque e tão valorizado, mostrando o quanto eles têm amor e vontade de viver. Isso tá sendo muito bacana”, comemora o humorista.

“A importância desse programa pra mim é grandiosíssima, porque ela fala justamente de um tempo que eu to vivendo, que é a terceira idade”, afirma Ataíde Arcoverde

No dia da estreia, os cinco primeiros episódios do programa estarão disponíveis para os assinantes do Globoplay+Canais



De acordo com a atriz Guida Vianna, que vai interpretar a Dona Rosinha, o seriado vai mostrar os idosos de forma leve e atuante, “exalando vida”. Reunindo personagens com características divertidas e autênticas, o programa faz o público rir ao mesmo tempo em que retrata assuntos importantes e presentes na vida das famílias brasileiras.

FAMÍLIA PARAÍSO:

Estreia: 30 de maio às 22h30 no Multishow

Exibição: Segunda a sexta, às 22h30 no Multishow