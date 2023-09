Fafá de Belém promove a 13ª edição da ‘Varanda de Nazaré’ no Círio de 2023

Cantora e embaixadora cultural da Amazônia prepara evento com foco na biodiversidade

Este ano, a cidade de Belém, capital paraense, será palco da 13ª edição da “Varanda de Nazaré”, uma celebração idealizada por Fafá de Belém, cantora renomada e embaixadora da cultura paraense. O evento acontecerá de 4 a 8 de outubro e coincide com o icônico Círio de Nazaré, um dos maiores rituais de fé do mundo, que atrai anualmente cerca de 3 milhões de fiéis.

Fafá de Belém realiza 13ª Varanda de Nazaré

A “Varanda de Nazaré” é muito mais do que um simples evento; é uma celebração do compromisso de Fafá de Belém em preservar a Amazônia, um dos tesouros mais preciosos do planeta. A cantora, que também é embaixadora da cultura paraense, utiliza o evento para compartilhar com o Brasil e o mundo a riqueza cultural, histórica e ambiental da região.

Celebração reúne anualmente cerca de 3 milhões de pessoas para homenagear à Nossa Senhora de Nazaré

Neste ano, o tema central do evento é a “Biodiversidade”. A 13ª edição da Varanda contará com a realização da “Varanda da Amazônia”, um fórum que reunirá diversos pontos de vista para discutir os desafios e oportunidades relacionados à biodiversidade amazônica. O objetivo é promover uma reflexão sobre a importância da preservação desse ecossistema único e vital.

A programação da “Varanda de Nazaré” é ampla e inclui eventos exclusivos para convidados, como o “Sarau da Fafá”, além de dois shows públicos da cantora para os fiéis que acompanham as procissões durante o Círio de Nazaré.

O projeto também possui um espaço infantil chamado “Varandinha de Nazaré”, liderado pelas netas de Fafá de Belém, Laura e Julia Saab, juntamente com Yula Penna. Este espaço oferecerá uma programação especial para crianças, com atividades lúdicas que exploram temas como tecnologia, sustentabilidade e a Amazônia.

A “Varanda de Nazaré” é um projeto multiplataforma, com eventos presenciais e transmissões ao vivo nas redes sociais e na TV Varanda. O evento conta com o patrocínio do Ministério da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, do Governo do Pará, por meio da Lei Semear, do Instituto Cultural Vale, do Banpará, da TIM, da Magalu e da Prefeitura Municipal de Belém.

A cidade de Belém, eleita como sede da COP 30 em 2025, estará no centro das discussões sobre os desafios para o futuro sustentável do planeta, com foco especial na transformação da Amazônia Legal em uma região competitiva, integrada e sustentável até 2030.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A “Varanda de Nazaré” promete ser uma experiência única, que combina fé, cultura, história, gastronomia e, acima de tudo, a celebração da riqueza da Amazônia.

Programação

Varanda da Amazônia (04 de outubro)

Teatro Maria Sylvia Nunes, Estação das Docas

Experiência Sensorial de Boas-Vindas (05 de outubro)

Ilha do Combu

Sarau da Fafá (06 de outubro)

Atrium Quinta de Pedras

Varanda Fluvial (07 de outubro)

Baía de Guajará

Trasladação (07 de outubro)

Estação das Docas

Círio de Nazaré (08 de outubro)

Estação das Docas

A Varanda de Nazaré é um projeto multiplataforma, com formato presencial e com transmissões ao vivo nas redes sociais e na TV Varanda. O projeto conta com o patrocínio do Ministério da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, do Governo do Pará, por meio da Lei Semear, do Instituto Cultural Vale, do Banpará, da TIM, da Magalu e da Prefeitura Municipal de Belém.

Serviço

Data: 4 a 8 de outubro

Redes Sociais: https://www.instagram.com/varandadenazare/

Site: https://www.varandadenazare.com.br/