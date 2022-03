Fafá de Belém, conhecida como Musa das Diretas Já, anseia pelas eleições presidenciais

“Com uma troca no comando, tenho certeza de que as coisas vão voltar aos trilhos e a alegria vai ressurgir”, contou a artista para a Revista 29 Horas

Dona de uma das vozes mais belas e possantes do Brasil, Fafá de Belém vive os seus 65 anos com muita vitalidade e disposição. Ela estreou recentemente como técnica no The Voice+, um dos mais famosos programas da Rede Globo em versão para cantores acima de 60 anos, e julga a atração muito necessária e importante para a visibilidade do público sênior perante a sociedade.

” O voto é a nossa arma e devemos usá-lo de maneira inteligente e responsável”.

“O fato de o programa abrir essa oportunidade às vozes com mais de 60 anos é algo fantástico. Não existe idade limite para realizar um sonho, para ter desejos, para apostar em novos projetos. Enquanto houver saúde, alegria e vontade, a vida deve ser vivida em toda a sua plenitude”, conta. Toda essa energia de Fafá é utilizada, inclusive, em seu engajamento político. Conhecida também como “Musa das Diretas Já”, a cantora defende arduamente a democracia.

“As eleições estão chegando. É nessa hora que devemos agir pela mudança. O voto é a nossa arma e devemos usá-lo de maneira inteligente e responsável. As outras armas devem ficar guardadinhas em seus coldres e bainhas, bem longe disso tudo. Com uma troca no comando da nação, tenho certeza de que as coisas vão voltar aos trilhos e a alegria também vai ressurgir”, afirma.

Leia a entrevista completa de Fafá de Belém para a 29HORAS.