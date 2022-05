Fádia Jebai lista produtos indispensáveis para iniciantes na maquiagem

A maquiadora falou sobre produtos coringas para a maleta de maquiagem

A maquiagem vem ganhando destaque no mercado de beleza nos últimos anos, especialmente com o surgimento de blogueiras no segmento, e não é surpresa que a busca por uma profissionalização tenha aumentado consideravelmente.

A maquiadora e empresária Fádia Jebai, que é criadora do “Make It Brazil”, um dos principais workshops de maquiagem no país, começou sua carreira há nove anos e com várias especializações e, claro, muita prática, se consagrou no ramo.

Para montar uma maleta de maquiagem funcional e versátil, é preciso investir em itens de qualidade e variados

Para montar uma maleta de maquiagem funcional e versátil, é preciso investir em itens de qualidade e variados. Assim, é possível produzir visuais básicos aos mais elaborados. Confira a seleção feita por Fádia, que fará toda a diferença ao iniciar os futuros atendimentos!

Base: É o que vai começar a dar forma na maquiagem, deixando a pele uniforme e preparando-a para receber os outros produtos. O ideal é comprar dois tipos, um mais claro e outro mais escuro, de modo que nas misturas, possam chegar em todas os tons de pele.

Corretivo: Ajuda a eliminar as olheiras ou outras marcas da pele, além de iluminar. Escolha um escuro para o contorno e um claro para iluminar, além de um em tom pêssego para cobrir olheiras e o verde para manchas de acne.

Pincéis: Opte pelos modelos de cerdas naturais para os produtos em pó e os sintéticos para produtos cremosos.

Hidratante e blur: São produtos fundamentais para a harmonização da pele antes da aplicação da maquiagem. Escolha, preferencialmente, os que são voltados para todos os tipos de peles e de cor universal.

Diluidor de maquiagem: É um aliado para produtos mais espessos, como bases de alta cobertura, e muitas vezes, possuem a função resistente à água, o que torna a make muito mais duradoura.

Paletas em pó: Tanto as de contorno, para realçar os traços, quanto as de sombra, com tons mattes e cintilantes, além das de iluminador, são opções práticas e que agregam todos os gostos. O segredo é comprar todos os produtos compactos com vários tons em uma única paleta.

Pó translúcido: A versão solta é indicada para todos os tipos de pele, além de ser bastante econômica.

Blush: Escolha uma opção rosada e outra pêssego, assim, é possível trabalhar com vários tons de pele.

Lápis: Para os olhos, as versões em preto e marrom são as mais indicadas. Já para os lábios, escolha tons neutros, que harmonizem com diversas cores de batons.

Batom: Não há necessidade de investir em vários tons de uma vez, porém, procure sempre ter modelos mais frios e quentes, assim como os mais puxados para tons terrosos.

Máscara de cílios à prova d’água e delineador em gel preto: Com eles, a chance de ter um aspecto de maquiagem derretida ao longo do dia é quase nula.

Cílios postiços, cola para cílios, pinça e tesoura: Para quem deseja um efeito mais volumoso, os cílios postiços são uma ótima pedida. Porém, a pinça para a aplicação e a tesoura, para adequar ao tamanho dos olhos, são fundamentais para um efeito natural, assim como uma cola específica para tal, de modo a não causar danos na vista.

Bruma fixadora: Além de hidratar, serve para fixar a make por muito mais tempo.