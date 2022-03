Fádia Jebai fala sobre o “Make It Brazil” e dá detalhes sobre o workshop

O workshop de beleza ocorre entre os dias 21 e 24 de março, em Foz do Iguaçu

Realizado há 8 anos pela empresária Fádia Jebai, o “Make It Brazil” retorna à cena em Foz do Iguaçu, dos dias 21 a 24 de março. O workshop, que conta com a participação de profissionais da área de maquiagem, esse ano terá o diferencial de um curso de fotografia, numa imersão de 50 horas. A criadora deu alguns detalhes sobre a edição:

“São 20 artistas do Brasil, de vários estilos, falando sobre técnicas de maquiagem para as mais variadas ocasiões, além de aulas de fotografia – que é uma novidade. Só nesse ano, foram 400 alunos, também profissionais de beleza, vindos de várias partes do Brasil e de países vizinhos como Argentina, Bolívia, Colômbia e Uruguai”

Vendidos pela Hotmart, os ingressos para essa edição já estão esgotados, porém, em abril, a compra para 2023 será disponibilizada. Fádia explicou como funciona esse processo:

“Costumamos iniciar as vendas com 11 meses de antecedência ao evento, em lotes e é sempre um sucesso absoluto”.

Fixado em Foz do Iguaçu desde a primeira edição, o “Make It Brazil”, segundo Jebai, também influencia na cultura turística local. “É uma excelente oportunidade para que nossos clientes aproveitem para trazer a família e visitarem os pontos turísticos, como as Cataratas do Iguaçu, fazer compras no Paraguai e tomar um bom vinho argentino”, pontuou.