Fábio Keldani lança clipe de música autoral “Princesa”

O lançamento faz parte do projeto “Clipezin”, diretamente das suas redes sociais, com canções inéditas e releituras de grandes sucessos

O ano está terminando, mas o cantor e ator Fábio Keldani não está vendo como fim e sim, época de lançamento! Keldani está lançando seu mais novo sucesso, a música “Princesa”, de sua autoria.

Nesse novo trabalho, o artista preferiu fugir do tradicional e fazer uma produção do clipe no estilo animação, com desenhos, assim como o cantor Frejat tem feito nas suas últimas gravações.

O lançamento da canção faz parte do seu projeto “Clipezin”, que consiste em utilizar seu Instagram (@fabiokeldani) e suas outras redes sociais para divulgar e postar as canções.

Em julho, Keldani lançou a música “Último Grão”, em parceria com a cantora Isabella Taviani, que já está tocando em várias rádios do Brasil. A canção, no estilo da nova MPB (Música Popular Brasileira), fala sobre o término de um relacionamento de forma respeitosa e amigável.

Como ator, entre os seus principais trabalhos, está “Malhação”, “Desejos de Mulher”, “Floribella”, “Eterna Magia”, “Sítio do Pica-Pau Amarelo” e também interpretou o salva-vidas Victor, na novela “Fina Estampa”, em 2011, mas reprisada no ano passado.

Assista “Princesa:

“Último Grão”: