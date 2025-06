Fábio Coelho, presidente da Google Brasil, anuncia inovações e impacto de R$ 215 bi na economia durante o #GoogleForBrasil

O Google completa 20 anos de presença no Brasil e marcou a data com a 7ª edição do Google for Brasil, evento anual que apresenta os principais impactos e investimentos da empresa no país. A abertura foi realizada por Fábio Coelho, presidente da Google Brasil, que comemorou o momento ressaltando a relação da empresa com o país. “Hoje tive o prazer de abrir a 7ª edição do #GoogleForBrasil e celebrar essa relação tão especial entre o Google e o nosso País, que completa 20 anos. Uma história construída com base em inovação, respeito e colaboração”, escreveu em publicação no LinkedIn.

Uma das novidades é que estudantes terão acesso gratuito ao Gemini com mais recursos e armazenamento em nuvem. (Reprodução)

Segundo ele, só em 2024, as plataformas da empresa, como Busca, Google Ads, YouTube, AdSense, Play Store e Google Cloud, movimentaram mais de R$ 215 bilhões em atividade econômica no Brasil, o que representa um crescimento de quase 15% em comparação a 2023. Mas os números são apenas parte do impacto.

“O nosso compromisso de longo prazo com o Brasil vai além dos números. Ele está em cada produto, recurso e ferramenta pensados para facilitar a vida do brasileiro”, destacou Coelho, reforçando que o time de engenharia local tem sido essencial para desenvolver soluções que respondem às necessidades específicas da população.

Inovações para o dia a dia dos brasileiros

Durante o evento, foram apresentadas novas funcionalidades que colocam a tecnologia a serviço das pessoas. Entre elas, o upgrade gratuito do Gemini para estudantes, com direito a acesso ao NotebookLM e 2TB de armazenamento, o que pode ajudar no planejamento dos estudos, organização de tarefas e análise de informações.

“É a tecnologia a serviço da educação, ajudando a organizar lições, sintetizar informações e planejar estudos. Acreditamos muito no poder da tecnologia para ampliar possibilidades e construir o futuro”, contou Fábio em seu LinkedIn. O upgrade é válido por 15 meses e ativar a oferta é simples: basta ter uma conta Gmail vinculada ao e-mail da instituição de ensino e acessar o site do Gemini até o dia 30 de junho.

Também foi anunciada a doação de mais de R$ 5 milhões para o IDIS (Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social), que deve impactar cerca de mil organizações sociais e capacitar até 200 delas com ferramentas voltadas à adoção da inteligência artificial.

Outra novidade que promete facilitar a rotina dos brasileiros é a integração do Pix com o Google Lens, que permitirá escanear QR Codes diretamente pela câmera do celular, com suporte ao recurso “Circule para pesquisar”, a partir de agosto.

Segurança digital

Pensando na proteção dos usuários, o Google Pay ganhará uma nova camada opcional de segurança com o Pin Extra, uma autenticação adicional para transações com Pix. Além disso, o bloqueio remoto será ativado por padrão em todos os novos dispositivos Android vendidos no Brasil, tornando o país o primeiro a receber essa medida de proteção contra roubo.

A presença de Kent Walker, presidente de Global Affairs do Google e da Alphabet Inc., também foi destaque no evento. Segundo Coelho, “aprofundou nossa discussão sobre o potencial da IA nos grandes desafios da humanidade”.

Com investimentos em engenharia local e parcerias com organizações sociais, o Google estabelece mais uma vez sua atuação no Brasil não apenas como uma gigante da tecnologia, mas como agente de transformação digital inclusiva.

Confira no LinkedIn de Fábio Coelho os detalhes completos sobre os anúncios: https://www.linkedin.com/in/fabiojcoelho/recent-activity/all/