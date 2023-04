Faber-Castell e Azul criam parceria para incentivar criatividade durante viagens

Empresa participa de painel sobre moda e estratégias de inovação no Rio2C

A partir desta semana, a Faber-Castell e a companhia aérea Azul uniram forças para lançar a ação “Viagem com Criatividade” em 142 voos saindo de São Paulo com destino a cinco cidades brasileiras. A iniciativa tem como objetivo incentivar os passageiros a explorarem a criatividade durante a viagem, por meio da entrega de um kit com seis cores de EcoLápis e cinco cartões postais ilustrados pelo artista Itamar Dutra.

Faber-Castell convida passageiros da Azul para viagem criativa em ativação especial a bordo

Os postais contêm mensagens divertidas e brincadeiras regionais dos destinos escolhidos: Foz do Iguaçu (PR), Ilhéus (BA), Jericoacoara (CE), Maceió (AL) e Belo Horizonte (MG). Além de colorir os cartões, os passageiros poderão interagir com o material durante o voo e compartilhar suas criações nas redes sociais.

A ativação será transformada em conteúdo para alimentar as redes sociais da Faber-Castell e da Azul Durante os 142 voos serão entregues para cada passageiro um kit contendo seis cores de EcoLápis da Faber-Castell e cinco cartões postais com mensagem divertidas e de cada destino a serem coloridos pelos passageiros

A ação faz parte da nova campanha institucional da Faber-Castell, intitulada “A Lente da Criatividade”, que incentiva as pessoas a enxergarem o mundo de maneira criativa em atividades do cotidiano. A parceria com a Azul tem como objetivo enriquecer ainda mais a experiência do cliente a bordo, um dos principais pilares da empresa aérea.

“A Azul é a maior empresa aérea em número de voos e destinos atendidos no Brasil. Trazer estes cartões postais, em parceria com a Faber-Castell, é dar a chance de nossos clientes se conectarem com o destino antes mesmo de chegar a ele”, destaca Tariana Cruz, gerente geral de marketing da Azul.

A ação encerra a campanha iniciada em março pela Faber-Castell, que contou com outras quatro divulgações. A iniciativa será transformada em conteúdo para as redes sociais das duas empresas.