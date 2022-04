ExpoBento anuncia destaques da programação para sua 30ª edição

Feira retorna depois de dois anos com mais de 450 marcas expositoras e de 120 atrações artísticas

A ExpoBento deste ano já seria suficientemente emblemática pelo simbolismo de carrega — essa é a 30ª edição da feira. Somado a isso, reúne uma série de fatores que fazem dela um marco para além de sua data comemorativa. Os destaques da programação, que foram apresentados no final da tarde de 06 de abril, na sede de sua entidade promotora, o Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves (CIC-BG), comprovam.

A feira deste ano, a ser realizada entre os dias 9 e 19 de junho no Parque de Eventos, será a primeira após o período pandêmico. Curiosamente, isso guarda estreita ligação com a primeira edição da ExpoBento, realizada em 1990: a perseverança dos empreendedores da cidade em realizar a mostra — cujo resultado está expresso no gigantismo da feira.

Depois de sucessivos adiamentos forçados pela pandemia, finalmente a 30ª ExpoBento começou a ser descortinada, trazendo um clima de otimismo para onde até então havia incertezas. “O retorno da ExpoBento marca não só a retomada desse tipo de evento, mas vem carregada de um simbolismo muito forte, que é o reencontro das pessoas em um ambiente saudável, para confraternizar, se divertir e, claro fazer negócios”, saudou o diretor geral da feira, Gilberto Durante, salientando a comercialização dos espaços na casa dos 90%.



Diretor Geral da 30ª ExpoBento, Gilberto Durante. Crédito Bárbara Salvatti

O público, mais uma vez, pode esperar a tradicional diversidade de atrações que acompanha a feira desde sempre. Serão, ao longo de 11 dias, mais de 450 marcas expositoras e de 120 atrações artísticas. Entre a lista de atrativos, os visitantes poderão acompanhar desde eventos esportivos, como a inédita Copa Padel ExpoBento 30 anos, passando pela reedição do sucesso ExpoBento na Mesa, com suas oficinas gastronômicas, até chegar aos sempre aguardados shows nacionais, desta vez marcados pela presença nostálgica do grupo Raça Negra. Além disso, novamente a ExpoBento traz o acompanhamento da 17ª Festa Nacional do Vinho (Fenavinho), que mais uma vez monta sua Vila Típica no espaço para exaltar a identidade cultural do município através de suas vinícolas.



Marcas da longeva trajetória da ExpoBento, os espaços temáticos, com expositores organizados por segmentos, reaparecem para mostrar que a feira, sempre em busca de novidades, também preza pela tradição. Mundo da Moda, Espaço Variedades, Salão do Imóvel, Arena Gastronômica, Espaço Kids, Agroindústria, Espaço Empresas e Entidades, entre outros nichos, como os expositores automotivos, comprovam que a familiaridade de atrações são um importante motivo da identificação dos visitantes com a feira — e um dos fatores que os levam de volta, por diversas vezes, a visitar a ExpoBento todos os anos.



Presidente do CIC-BG, Marijane Paese. Crédito Bárbara Salvatti

Nesta volta da ExpoBento, outro fator promete que esse reencontro seja ainda mais intenso. Os feriados municipal de Santo Antônio, no dia 13 de junho, e o nacional de Corpus Christi, no dia 17, farão com que a feira tenha a chamada programação longa, com funcionamento a partir das 10h, em sete de seus 11 dias. Para aproveitar esse tempo maior na ExpoBento, os ingressos custarão R$ 8 durante a semana e R$ 15 aos finais de semana e feriados, dando direito a acompanhar toda programação artística sem gastar nada mais por isso. Já a partir de hoje, lotes de 100 ingressos a valores promocionais de R$ 5 por tíquete podem ser adquiridos por empresas e entidades a fim de presentearem colaboradores e familiares — eles podem ser utilizados em qualquer dia da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados.



São condições que mostram como a ExpoBento quer celebrar essa retomada ao lado do púbico e dos expositores, que fazem dessa a maior feira multissetorial do país e trazem sustentabilidade ao negócio. “Essa combinação de atrativos que preparamos para a 30ª ExpoBento nos permitirá verdadeiramente celebrar não só a retomada da feira, ou o marco de 30 edições. Especialmente, nos permite visualizar o futuro e a continuidade da ExpoBento na condição de uma feira em constante processo de renovação e evolução, transformando positiva e verdadeiramente seu entorno”, disse Durante.



Prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Siqueira. Crédito Barbara Salvatti

Esse propósito é um dos conceitos que fomenta o engajamento do CIC-BG, entidade promotora, na realização dos eventos. “A relevância da ExpoBento e Fenavinho transcende os limites do Parque de Eventos que abriga a programação. Feira e festa são expoentes de tudo aquilo que nossa cidade e região têm de melhor: negócios, cultura, enogastronomia, hospitalidade, uma série de atrativos. Somado a isso, são promoções que contribuem de forma muito relevante com inúmeros estabelecimentos e negócios, que contam com os eventos para recuperar fôlego, voltar a crescer, gerar tributos, empregos. É por eles que estamos trabalhando. É com eles o nosso compromisso”, disse a presidente do CIC-BG, Marijane Paese.

Presidente da Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves, Rafael Pasqualotto. Crétio Barbara Salvatti

Essa união é determinante para o êxito das iniciativas, destacou o Prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Siqueira. “Precisamos ter as instituições trabalhando em conjunto. Isso institucionaliza os projetos e garante seu sucesso, como bem exemplifica a relação de parceria construída com a ExpoBento e a Fenavinho”, disse. Outro ponto diferenciado da ExpoBento e da Fenavinho é a diversidade de propostas, que se complementam em benefício do atendimento aos interesses coletivos. “Temos uma feira e uma festa com direções diferentes, mas que convergem pelo objetivo comum de fortalecer Bento Gonçalves”, disse o presidente da Câmara de Vereadores, Rafael Pasqualotto.

Diretoria da 30ª ExpoBento. Crédito Bárbara Salvatti

Serviço

O quê: 30ª ExpoBento e 17ª Fenavinho

Quando: de 9 a 19 de junho

Onde: Parque de Eventos, em Bento Gonçalves

Quanto: R$ 8 (dias de semana) e R$ 15 (finais de semana e feriados)

Estacionamento: R$ 15 (dias de semana) e R$ 20 (finais de semana e feriados) e feriados. Para motos, R$ 5 e R$ 10, respectivamente

Informações: site e e-mail [email protected]

Promoção: Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves (CIC-BG)



Mais de 120 atrações culturais, shows musicais a apresentações teatrais estão na programação da feira. Crédito Augusto Tomasi

A 30ª ExpoBento e a 17ª Fenavinho tem o patrocínio de Dal Mobile, Madem Indústria e Comércio de Madeiras e Embalagens, Cooperativa Vinícola Aurora, Orquidea, Saif, Oxford Porcelanas, LNF Latino Americana, Bertolini S/A, Paese Comercio de Ferragens, Cooperativa Santa Clara, Crediare S/A, Lojas Colombo, Miolo Wine Group Vitivinicultura, Zegla Indústria de Máquinas para Bebidas, Multimóveis, Anderle Transportes, Concresul Britagem, Giordani Turismo e Sicredi. São apoiadores Embrapa, Guterres Comércio de Combustíveis, SEBRAE, SENAC, Hotel Vinocap, Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves e Viasul.

