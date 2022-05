Expo Favela – Com rimas improvisadas e artistas urbanos, Club Social é destaque no evento de empreendedorismo

O estande Mondelēz contou com a presença do grafiteiro Binho Ribeiro e da cacheada Ariellen Aparecida

São Paulo recebeu um grande evento de empreendedorismo com direito a mais de 300 expositores. A primeira edição da Expo Favela, que aconteceu no World Trade Center, foi um verdadeiro sucesso e um dos destaques foi o estande do Club Social. A empresa Mondelēz garantiu a presença de artistas talentosos e animou os participantes do evento.

O Expo Favela foi criado para conectar investidores com empreendedores de diferentes comunidades da cidade. O evento contou com palestras, workshops, rodas de negócios, apresentações de startups, mentorias e muitas outras atividades para garantir essa interação. É claro que também teve muita diversão. O estande da marca de snack levou muita arte, música e cultura para o local.

“Club Social quer apoiar e fazer parte deste movimento que a Expo Favela faz tão bem. Nós acreditamos em toda a vida, negócios e conhecimento que a comunidade traz, e iniciativas como esta fazem toda a diferença. A arte é uma forma singular de expressão, ela transcende limites, alcançando pessoas de todos os tipos e lugares. Por isso, acreditamos que é um elemento muito importante para a Expo Favela, que mais que um evento sério de negócios, é um local de união de pessoas”, finaliza Fabiola Menezes, diretora da categoria de biscoitos da Mondelēz Brasil.

Com essa participação no evento, o Club Social busca aproximar a marca do território, e comunicar o posicionamento da marca, que é enaltecer a arte de rua em todos os lugares. O estande da Mondelēz Brasil contou com decoração feita pelo grafiteiro Binho Ribeiro e shapes de skate decorativos e personalizados na hora pelo artista grafiteiro Di Labarca.



Aproximadamente 33 mil pessoas participaram do evento e passaram pelo stande da Club Social. O destaque e interatividade foi tão grande que contou com roda de dança, além de uma ativação de slam com a Ariellen Aparecida dos Santos Souza, Lili (@cachos_cachiados), que encantou a todos com as rimas improvisadas.