Explore a Diversidade do Brasil no 12º Brazilian Festival na Flórida

Música, dança, gastronomia e cultura brasileira se unem em um evento inesquecível, o 12º Brazilian Festival na Flórida, que promete agitar corações e deixar uma marca indelével na comunidade local

Em meio a um cenário de encantamento e energia, a vibrante cultura do Brasil desembarca novamente no estado da Flórida para celebrar a 12ª edição do Brazilian Festival (R) Florida. Este evento anual, que se tornou o festival comunitário mais icônico e tradicional do estado, trará aos participantes uma experiência única e emocionante, repleta de música, dança, gastronomia e tradições que prometem transportá-los diretamente para o pulsante coração do Brasil.

Festival Cultural do Brasil chega à Flórida

Marcado para o dia 28 de outubro de 2023, das 12h às 23h, o festival é uma realização da Ong The Heartbeat Foundation Corp, idealizado pelo presidente Luciano Sameli, e tem como palco o prestigioso Seminole Casino Coconut Creek, símbolo de grandiosidade e sofisticação. Desde sua criação em 2012, o Brazilian Festival conquistou seu espaço no calendário de eventos da Flórida, atraindo um público crescente a cada ano.

Fala Mansa

Para Luciano Sameli, o festival é uma celebração da união, da diversidade e do espírito comunitário, servindo como uma poderosa conexão entre a diáspora brasileira e a comunidade local. O evento é uma verdadeira jornada pela arte, cultura e tradição do Brasil, com apresentações de artistas internacionais, dançarinos de samba, brinquedos para crianças e uma seleção de 100 expositores. Além disso, os vendedores de alimentos de Broward apresentarão ao público o sabor autêntico da culinária brasileira, com iguarias que vão desde a tradicional feijoada até as deliciosas sobremesas.

Cajú pra Baixo

Os ritmos contagiantes do samba, forró, pagode, country, reggae e pop, aliados aos movimentos sedutores da capoeira e às batidas hipnóticas da música tradicional brasileira, prometem criar uma atmosfera eletrizante e envolvente durante todo o evento. A experiência culinária não fica para trás, aguçando os paladares dos visitantes com uma variedade de pratos que marcam a riqueza gastronômica do Brasil.

Os ingressos para o 12º Annual Brazilian Festival já estão à venda em www.BrazilianFestival.org/tickets, com preços diferenciados por lotes. A entrada geral varia de US$ 20 a US$ 40, enquanto o ingresso VIP, que inclui a famosa Feijoada brasileira, é vendido entre US$ 60 e US$ 100, dependendo do lote e data da compra. Vale ressaltar que a Feijoada será oferecida exclusivamente aos VIP Guests entre 1pm e 5pm.

Portanto, se você é um fervoroso amante da cultura brasileira ou simplesmente está ansioso para explorar a vibração de um novo mundo, o 12º Annual Brazilian Festival é um evento imperdível. Junte-se a nós no Seminole Casino Coconut Creek no dia 28 de outubro de 2023 e prepare-se para uma festa que ficará marcada em suas memórias, onde as praias ensolaradas, os coloridos carnavais e os ritmos pulsantes do Brasil o aguardam de braços abertos.