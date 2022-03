Explante – Um novo olhar sobre os nossos corpos

No Dia Internacional da Mulher, 08 de março, um documentário sobre o implante de silicone e as consequências na vida de quem se submete a ele

Ela é documentarista, socióloga, psicanalista e colunista da Revista Fórum. A carioca Ingrid Gerolimich é a diretora do filme EXPLANTE que acaba de ser lançado em Portugal. A partir da própria experiência, de sofrer diversos sintomas no corpo pelo simples fato de utilizar o silicone no peito, Ingrid resolveu fazer o explante. E mais do que isso, através de um documentário, ela decidiu mergulhar fundo em questões importantes que afetam a vida de muitas mulheres, trazendo à tona as consequências de introduzir no corpo próteses nos seios.

Depois de lançar em Portugal, Ingrid Gerolimich estreia o filme no Rio de Janeiro, na Sala Mário Tavares, anexo do Theatro Municipal

O documentário aborda o tema das cirurgias estéticas e o crescente movimento de mulheres que estão fazendo o chamado Explante, que é a retirada das próteses, seja pela sua relação com essas doenças, como também por um exercício de maior aceitação do corpo. A diretora filmou todo o processo da sua cirurgia, entrevistou mulheres que passaram pelo procedimento, como também conversou com os maiores especialistas sobre o tema, nacionais e internacionais.

Em 2020, Ingrid Gerolimich lançou o curta-metragem Revolução dos Afetos, que fala sobre o tema da solidão na atualidade e sobre como os afetos precisam ser objeto de uma revolução pessoal e coletiva para que as pessoas possam pensar em novas possibilidades do existir

​No filme Explante, Ingrid questiona a necessidade de se submeter a essa moda, aborda como a pressão estética sobre os corpos femininos tem colocado em risco a vida das mulheres, e revela que o “ficar mais bonita” ou tentar fazer parte do modelo de beleza imposto pela sociedade, pode trazer sequelas graves à saúde.

Ingrid Gerolimich é socióloga, psicanalista, entrevistadora e documentarista

“O que me motiva com este documentário é poder levar informação a outras mulheres e travar o debate sobre este tema das cirurgias plásticas. O Brasil é o país campeão de cirurgias plásticas em todo o mundo e isso parece ser motivo de orgulho para muitos, mas pouco se fala sobre o outro lado da moeda: o comprometimento cada vez maior da saúde física e mental das mulheres na tentativa de atingir um padrão estético inatingível. Por isso, com este filme quero poder ao máximo levantar esse assunto para que possamos pensar em soluções coletivas em relação à pressão estética e suas consequências”