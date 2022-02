Expert em coloração, Nill Vale explica a importância dos cuidados pré-coloração

Ele recomenda ainda que é preciso driblar a oleosidade para garantir melhores resultados.

O cabeleireiro das famosas, Nill Vale, dá algumas dicas para te ajudar a preparar os cabelos para receber a coloração, conquistando uma nova cor muito mais duradoura! Ele recomenda ainda que é preciso driblar a oleosidade para garantir melhores resultados.

“Indico sempre o uso de cuidados semanais contínuos, sejam eles antes ou depois da coloração. Isso prepara os cabelos para que eles permaneçam hidratados, macios, sedosos e brilhosos após a coloração. Ressalto que para os cabelos terem uma boa cobertura com a coloração, vale lembrar que os mesmo não podem estar com a oleosidade excessiva, pois em termos de cor, caso o cabelo esteja muito oleoso a cobertura dos fios com a coloração não vai ser tão eficácia quanto se o mesmo estivessem mais limpos”, explica. Nos casos em que os cabelos estejam elásticos, é preciso tomar alguns cuidados e tratamentos para que possam receber a coloração, como explica Nill Vale.

FOTO/DIVULGAÇÃO: INSTAGRAM

“Os primeiros cuidados a serem tomados é deixar ciente que, se for feito o uso de selagem, botox, chapinha, babyliss ou secador junto ao tratamento, não haverá resultado positivo no próximo teste. O tratamento recomendado é: hidratação, nutrição e reconstrução, para auxiliar os fios a se tornarem resistentes, macios e reestruturados. Esses tratamentos podem ser feitos semanalmente, pelo menos 2x na semana, e após 20 dias, renovar o teste de mecha. Caso o teste ainda apresente fragilidade nos fios, é necessário mudar o cronograma capilar”, conta o cabeleireiro.

Nill Vale indica que independente da marca, é essencial fazer um cronograma capilar pré-coloração com produtos que hidratem, nutram e restaurem os fios.

“Como é sempre bom cuidar corretamente dos cabelos, para uma pré-coloração é fundamental optar por um cronograma capilar, para que os fios possam suportar os danos dos componentes das tintas e assim manter as madeixas protegidas e hidratadas. Os produtos podem ser escolhidos de acordo com a marca que a pessoa optar, contando que sejam hidratações, nutrições e reconstruções”, esclarece.

O cabeleireiro conta ainda o que deve ser evitado antes de fazer coloração, como fontes de calor e produtos que contenham formol.





“É importante evitar fontes de calor em excesso próximo a data da coloração. Também recomendo não lavar os cabelos entre 12 à 24 horas próximo da data do procedimento, assim como, não fazer uso de selagem, progressivas ou quaisquer produtos de alisamento, tanto antes como depois da coloração. Indico evitar todo e qualquer produto que contenha formol, pois esse elemento impede que a oleosidade natural da raiz chegue até as pontas do cabelo, evitando que os nutrientes e a água penetre na fibra capilar, resultando em um cabelo sem vida, quebradiço e acometendo até mesmo a queda”, comenta.

Nill Vale finaliza explicando que o uso de chapinha pode interferir no resultado final dos cabelos.

“Muitas das vezes o uso de fontes de calor como a chapinha, quebram e ressecam os fios deixando-os opacos, levando até a um desbotamento da cor”, finaliza.