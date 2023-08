Experimente o luxo e conexão com Gwyneth Paltrow em sua casa de hóspedes no Airbnb

Através da plataforma Airbnb, Gwyneth Paltrow abre as portas de sua casa de hóspedes exclusiva em Montecito, Califórnia (EUA), para oferecer uma experiência única de conexão, relaxamento e imersão no estilo de vida da goop

A solidão é uma condição humana que tem sido cada vez mais acentuada nos últimos anos devido ao aumento do isolamento social. Para combater esse cenário e promover a busca por novas conexões e comunidade, a renomada atriz e empresária Gwyneth Paltrow, fundadora e diretora executiva da marca goop, decidiu disponibilizar sua casa de hóspedes em Montecito, Califórnia (EUA), no famoso site de hospedagens, Airbnb.

Crédito das fotos: Stephen Paul

A estadia revigorante de uma noite oferece aos hóspedes uma experiência única e repleta de mimos, cuidadosamente curados por Gwyneth Paltrow. Os sortudos que conseguirem reservar a data terão a oportunidade de desfrutar de espaços deslumbrantes na casa de hóspedes, incluindo uma convidativa cozinha, uma sala de estar espaçosa e um quarto sereno, ideal para relaxar e se desconectar das preocupações cotidianas.

Crédito das fotos: Stephen Paul

A experiência vai além do conforto e do luxo físico. Gwyneth Paltrow é conhecida por seu compromisso com o bem-estar mental e emocional, e, por isso, preparou uma sessão de meditação guiada para fortalecer a mente dos hóspedes. Uma oportunidade única para desacelerar, meditar e encontrar paz interior.

Crédito das fotos: Stephen Paul

A goop é famosa por seus produtos de beleza de alta qualidade e bem-estar. Durante o dia de spa relaxante, os hóspedes terão acesso a itens essenciais da marca, incluindo o premiado esfoliante Microderm Instant Glow, usado e aprovado pela própria Gwyneth Paltrow. Uma chance imperdível de cuidar do corpo e recarregar as energias.

Crédito das fotos: Stephen Paul

A goop Kitchen, uma extensão da marca, também estará presente nessa experiência única. Os hóspedes serão agraciados com uma refeição nutritiva, inspirada no estilo de vida da goop, que valoriza a alimentação saudável e equilibrada como parte essencial do bem-estar.

Além de tudo isso, os hóspedes receberão uma seleção de produtos goop para continuarem desfrutando da jornada de luxo muito tempo após o término da estadia. Um verdadeiro presente para tornar as conexões e a experiência ainda mais memoráveis.

Para aqueles interessados em vivenciar essa experiência única e inesquecível, as reservas estarão disponíveis a partir da terça-feira, 15 de agosto, às 14h, horário de Brasília, por meio do Airbnb. É importante destacar que apenas residentes fora do Brasil são elegíveis para a reserva.