Experiência Única: Sommeliers Julgam os Azeites Mais Excepcionais no Brasil e Portugal

Evento busca destacar os melhores produtos do ano para os consumidores

No último dia 17 de Julho, o renomado restaurante Kinoshita, em São Paulo, foi o palco de uma competição histórica para a indústria do azeite. A BRAZIL iOOC 2023, uma disputa internacional que reuniu mais de 100 amostras de azeites de excelência, aconteceu simultaneamente no Brasil e em Portugal. A competição contou com uma bancada especializada de Sommeliers de Azeites, cuja missão era avaliar e julgar as amostras, buscando reconhecer os melhores produtos do ano.

A Indústria do Azeite em Busca da Excelência e Transparência

Idealizada pelo presidente e fundador da BRAZIL iOOC, Mauricio Gouveia, a competição tem como propósito promover a transparência, ética e profissionalismo na indústria do azeite. Através de uma rede de jurados composta por importantes players do setor, a BRAZIL iOOC busca descobrir, revelar e destacar os azeites mais excepcionais do mundo, com o intuito de educar os consumidores sobre como utilizar cada produto em seu melhor potencial.

Competição internacional promove ética e profissionalismo no mercado

Dennis Nakamura, sócio da operação no Brasil, enfatiza o objetivo maior da competição, que vai além de apenas premiar os azeites. A BRAZIL iOOC 2023 busca valorizar também os produtores, fornecedores e parceiros, impulsionando o consumo do azeite extra virgem na gastronomia e saúde. O reconhecimento dos produtores que buscam a excelência e qualidade como principal interesse é fundamental para o desenvolvimento da indústria nacional e internacional de azeite.

Durante o evento, a bancada julgadora composta pelos Sommeliers de Azeites teve uma experiência memorável. O chef do restaurante Kinoshita preparou um almoço especial, onde cada prato, desde a entrada até à sobremesa, foi elaborado com azeites cuidadosamente selecionados. Essa experiência única demonstrou a versatilidade e importância desse nobre ingrediente na gastronomia, enaltecendo os sabores dos azeites premiados.

Os vencedores da BRAZIL iOOC 2023 serão divulgados pelo site oficial do evento, https://braziliooc.com/. Os selos dos azeites premiados começarão a circular já em Agosto de 2023, proporcionando reconhecimento e visibilidade aos produtores de excelência. Com essa exposição, a expectativa é que a cadeia do azeite, desde os produtores até os consumidores finais, seja beneficiada, fomentando ainda mais o consumo desse produto tão apreciado e importante na gastronomia e saúde.