Expansão nacional: Centro de Equilíbrio e Fisioterapia Vestibular Meu Labirinto anuncia franquia em Montes Claros

Michel Maggi, fisioterapeuta e fundador do Meu Labirinto e Maria Fernanda Guimarães, responsável pela primeira franquia, compartilham detalhes do processo de expansão da marca e anunciam abertura para março deste ano

O Centro de Equilíbrio e Fisioterapia Vestibular Meu Labirinto iniciou suas atividades em 2004 com o objetivo de promover uma vida sem tontura, com mais equilíbrio e para melhorar a qualidade de vida das pessoas. São quase 20 anos na área de reabilitação vestibular e distúrbios do equilíbrio, somando mais de 22.000 sessões já realizadas nesta especialidade. Em 2021, o sonho de expandir e poder ajudar muito mais pessoas, começou a virar realidade por meio da possibilidade de instalar franquias em qualquer lugar do país.

Com instalações que mantém a qualidade da sede do Meu Labirinto, a franquia tem previsão de inauguração para março deste ano

A cidade mineira Montes Claros, será a primeira a receber uma franquia do Centro de Equilíbrio e Fisioterapia Vestibular Meu Labirinto. Maria Fernanda Guimarães, fisioterapeuta e instrutora de pilates, conta que viu no Meu Labirinto, uma grande oportunidade para a cidade. “A ideia surgiu a partir de uma busca em uma área de atuação da fisioterapia que se tornasse uma referência na minha cidade. Fiz uma pesquisa de mercado e conclui que a Fisioterapia Vestibular ainda é escassa em Montes Claros.Através disso vi a franquia Meu Labirinto como um potencial empreendimento para ter o meu próprio negócio”, afirma.

Maria Fernanda destaca o quão o Centro de Equilíbrio e Fisioterapia Vestibular Meu Labirinto é referência no tratamento das disfunções vestibulares e do equilíbrio. “Montes Claros passa a ter disponível um tratamento de qualidade e humanizado que já está no mercado há anos com sucesso. Para Montes Claros ter uma franquia que tem como missão reabilitar pessoas com qualidade e segurança é maravilhoso, só vai agregar qualidade de vida às pessoas que necessitam desse tratamento”, vibra.

Maria Fernanda Guimarães, responsável pela primeira franquia do Meu Labirinto, fala das vantagens da rede para Montes Claros

Michel Maggi, fisioterapeuta com mais de 20 anos de experiência e fundador do Centro de Equilíbrio e Fisioterapia Vestibular Meu Labirinto, diz que ver a primeira franquia ganhando forma é uma oportunidade de fazer com que mais pessoas possam ser ajudadas e possam receber um tratamento de qualidade. “Tratamento com protocolos seguros e validados, com profissionais que falam a mesma língua, profissionais que têm o mesmo sonho”, complementa.

O especialista e fundador fala ainda das expectativas positivas para essa parceria. “Nós vemos os franqueados como peças fundamentais da Meu Labirinto, para que essa equipe de trabalho, essa grande família fique cada vez mais forte para que nós possamos ajudar cada vez mais pessoas com problemas de tontura, problemas de zumbido e pessoas que precisam de prevenção de quedas”, declara.

Maria Fernanda deixa ainda um convite para todos da cidade de Montes Claros para que venham conhecer o espaço que tem previsão de inauguração no próximo mês. “Deixo aqui meu convite a todos de Montes Claros que venham conhecer um pouco mais sobre a franquia Meu Labirinto que já estará de portas abertas a partir de Março em um espaço acolhedor que foi projetado com muito carinho para receber a todos de forma humanizada e acolhedora”, detalha.