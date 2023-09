Expansão do atendimento remoto: serviço de psicologia online cresce 52% após a pandemia

Pesquisa revela que para profissionais que atendem remotamente, a comodidade, o custo e a segurança são as razões principais para a preferência do paciente

O GetNinjas, maior aplicativo para contratação de serviços do Brasil, conduziu um estudo entre 2021 e 2023 para analisar e compreender o comportamento sobre o atendimento remoto em relação ao atendimento presencial na busca por psicólogos e psicanalistas. Isso porque, o home office tornou-se uma tendência de comportamento tanto para os profissionais quanto para clientes, um fenômeno que foi ainda mais acelerado durante a pandemia de Covid-19 no país.

Procura por psicólogos presencial x remoto

Créditos: Divulgação

De acordo com o levantamento, a busca por psicólogos via atendimento remoto começou a ganhar visibilidade e preferência no ano de 2021, período de pandemia. Embora tenha havido uma queda temporária em alguns trimestres e o atendimento presencial tenha se recuperado parcialmente, atualmente, as modalidades praticamente se equiparam na preferência dos clientes, com a remota representando 52% das escolhas.

Procura por psicólogos presencial x remoto

Créditos: Divulgação



No que diz respeito à modalidade de atendimento por psicanalista, observa-se uma clara preferência pelo formato online. Desde a implementação do atendimento remoto pelo GetNinjas, os números continuaram a crescer. Conforme análise, 61% das buscas na plataforma são para o formato remoto e 39% para o atendimento presencial.



Lucas Arruda, CFO do GetNinjas, observa que após a plataforma adotar a modalidade de atendimento remoto, se tornou essencial para muitos especialistas, ao proporcionar uma maneira segura aos pacientes de receber assistência sem exposição ao vírus, e mesmo após a pandemia, a tendência de realizar serviços e atendimentos online aumenta a cada dia, abrindo novas possibilidades tanto para profissionais quanto para clientes. Ele comenta: “percebemos também que as pessoas que recebem assistência e suporte sem sair de casa, economizam tempo e esforço que seriam gastos com o deslocamento”.

A psicóloga cadastrada na plataforma, Cláucia Guedes, afirma que a mudança no comportamento dos pacientes em preferir o atendimento online se deve à praticidade desse formato, onde custo e benefício são evidenciados. “Algumas pessoas podem se sentir mais confortáveis em buscar ajuda online, pois o formato proporciona privacidade no ambiente e oportunidade aos mesmos, especialmente em questões sensíveis, como saúde mental ou finanças pessoais”, complementa.

