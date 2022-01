Expandindo empresas do ramo fitness e crescendo no Instagram, 2022 é o ano de Tati Lobão

A influenciadora já teve um quadro sobre vida saudável em um programa de TV

Com mais de 880 mil seguidores a acompanhando diariamente nas redes sociais, Tati Lobão virou referência em todo o Brasil quando o assunto é vida saudável. O carisma e o estilo de vida da influenciadora fizeram com que ela ganhasse até um quadro na televisão, onde sempre incentivava o público a focar na saúde.

A influenciadora é filha de Paulinha Lobão, apresentadora do programa “Algo Mais”

A veia fitness de Tati veio de berço. A influenciadora afirma que a mãe sempre cuidou muito da beleza e a saúde, o que ela sempre admirou. Ao entrar nas redes sociais, em 2015, a jovem compartilhava com os amigos e familiares a rotina saudável, mas acabou chamando atenção de milhares de pessoas que começaram a acompanhá-la diariamente.

“Foi algo muito natural. As pessoas foram chegando e perguntando da minha vida e rotina, sobre a parte fitness. Eu fui naturalmente crescendo, nunca tive isso como objetivo. Mas, tem um momento que a gente percebe que cria uma responsabilidade maior sobre as coisas que estamos falando porque podemos influenciar outra pessoa. Os trabalhos foram vindo e as coisas foram acontecendo”, relembrou a influenciadora.



Quando a indústria da Açaí Sunset for lançada, a marca vai ser uma das maiores franquias de açaí do país, segundo Tati

Vivenciando uma rotina saudável, Tati decidiu criar a ‘Fit By Tati’, uma marca que proporciona alimentos, suplementos e vestuário para quem quer aderir a vida fitness. A loja tem mais de 30 mil seguidores e está localizada no Monumental Shopping, em São Luís, no Maranhão.



A influenciadora sempre faz questão de levar as principais novidades do mundo fit para os clientes na Fit By Tati

Para quem é apaixonado por um bom açaí, Tati lançou também o ‘Açaí Sunset’, que já tem oito lojas espalhadas pelo Brasil. Para 2022, a influenciadora pretende abrir uma indústria, criando assim uma franquia gigante de açaí. Lembrando sempre também do lado social, ela irá lançar o Instituto Sunset no intuito de incentivar produtores locais de açaí no Maranhão.



Nas redes sociais, Tati mostra os treinos, viagens e um pouco dos negócios

O que mais chama atenção do público nas empresas de Tati é como tudo tem a cara e o cuidado dela. “São duas coisas que eu amo e fazem parte da minha rotina. Eu trabalho com o que eu amo e estou 100% com a mão na massa. Eu decido tudo que vamos fazer e apresentar para os clientes. É o meu gosto pessoal e produtos que eu acredito”.

Com uma atitude autêntica e querendo sempre influenciar as pessoas positivamente, Tati promete ser a próxima sensação de dentro da internet, nas redes sociais, e fora dela, com as duas empresas. “Vou me dedicas as redes sociais e fazem muitas coisas ainda. Acho que 2022 é o meu ano!”, concluiu a empresária.