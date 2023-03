Executivos da TIM foram condecorados pelo Itamaraty

Entrega da Ordem do Rio Branco ocorreu na Embaixada do Brasil em Roma

O presidente do grupo TIM, Pietro Labriola, e o vice-presidente da TIM Brasil, Mario Girasole, receberam a condecoração da Ordem do Rio Branco, honraria concedida pelo Itamarati, em cerimônia realizada na última quinta-feira (9), no Palazzo Pamphilj, sede da Embaixada do Brasil em Roma.

A Ordem de Rio Branco, cujo nome é homenagem ao Patrono da diplomacia brasileira, o Barão do Rio Branco, foi instituída em 1963, com o objetivo de distinguir serviços meritórios e virtudes cívicas, além de estimular a prática de ações dignas de menção.

Pietro Labriola, presidente do grupo TIM e Mario Girasole, vice-presidente da TIM Brasil foram condecorados pelo Itamaraty

Créditos: ANSA



O embaixador Hélio Vitor Ramos Filho, chefe da representação diplomática do Brasil na Itália, destacou o papel dos dois executivos e do grupo TIM no fortalecimento dos laços entre os dois países.

“Esta cerimônia representa um momento importante no desenvolvimento contínuo das relações econômicas e de amizade entre Brasil e Itália. A TIM tem presença histórica no Brasil, colabora na difusão da tecnologia digital em todo o país e é a única operadora presente em todos os 5.570 municípios”, disse o embaixador.



“Além disso é uma satisfação pessoal acolher os amigos Pietro e Mario na Ordem do Rio Branco, certo que contribuirão a elevar o diálogo entre Brasil e Itália em níveis sempre maiores”, concluiu.

Italianos de nascimento, Labriola e Girasole (também naturalizado brasileiro) dedicaram boa parte de suas trajetórias profissionais ao desenvolvimento das telecomunicações no Brasil, onde estabeleceram ainda vínculos pessoais e familiares. Labriola recebeu a Ordem do Rio Branco no grau de Comendador e Girasole, no de Oficial.