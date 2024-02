Exclusividade Sul-Americana: Hotel das Cataratas brilha com 5 estrelas da Forbes

Por sete anos consecutivos, o único hotel da América do Sul recebe o máximo reconhecimento em hospitalidade de luxo

Em um feito sem precedentes no setor hoteleiro da América do Sul, o Hotel das Cataratas, A Belmond Hotel, situado no coração do Parque Nacional do Iguaçu, celebra sua sétima conquista consecutiva do prestigiado reconhecimento de cinco estrelas pelo Forbes Travel Guide. Este reconhecimento o destaca como o único hotel da região a alcançar tal excelência em hospitalidade de luxo, colocando-o no mapa global como um destino imperdível para viajantes em busca de experiências inigualáveis.

O Forbes Travel Guide, autoridade mundial em avaliação de serviços de luxo, utiliza um rigoroso processo de seleção que engloba 900 critérios objetivos. Avaliando desde as instalações físicas até a qualidade do serviço e a capacidade de oferecer momentos genuínos e memoráveis, o guia destaca-se por seu compromisso com a autenticidade e a excelência.

Renata Portes, gerente do Hotel das Cataratas, expressa sua gratidão e orgulho pelo reconhecimento. “Ser aclamado pelo Forbes Travel Guide é uma honra imensa e um testemunho do nosso compromisso inabalável com a hospitalidade de alto nível. Este prêmio reflete nossa paixão e dedicação em criar experiências que vão além do convencional, promovendo uma conexão profunda com a riqueza natural e cultural que nos envolve,” afirma Portes.

O hotel tem se destacado por sua abordagem inovadora na criação de experiências únicas para seus hóspedes. “Uma Noite na Fronteira” é uma das jornadas exclusivas que celebra a diversidade cultural da região, oferecendo música ao vivo, dança e uma seleção culinária autêntica. Além disso, a experiência do pôr do sol na “Torre” é outra inovação notável, proporcionando vistas deslumbrantes das cataratas, em um cenário enriquecido pelo design do renomado artista João Incerti.

Em adição, o hotel introduziu a observação do céu estrelado, uma atividade que permite aos hóspedes se conectar com o cosmos de maneira profunda, aprendendo sobre a orientação das constelações por diversas culturas ao longo da história.

O contínuo reconhecimento do Hotel das Cataratas pelo Forbes Travel Guide é um lembrete poderoso do seu lugar no cenário mundial de hospitalidade de luxo. Com cada detalhe pensado cuidadosamente para enriquecer a estadia dos hóspedes, o hotel não apenas promete, mas entrega uma experiência verdadeiramente inesquecível, reafirmando seu status como uma joia da hospitalidade na América do Sul.