Ex-roteirista de “Vai que Cola” lança livro sobre relacionamentos na era da internet

Amor, Otário Amor é um panorama bem-humorado e um tanto pessimista dos casais aparentemente felizes nas redes sociais, mas que mal se falam na vida real. A coletânea de 48 crônicas do roteirista e escritor Léo Luz são um retrato do quanto a vida a dois no mundo 2.0 pode ser engraçada e até mesmo trágica.

Prefaciado por Luis Fernando Verissimo, Hélio de la Penã e Fred Elboni, a obra do roteirista da terceira temporada do “Vai que Cola” e colaborador de roteiro do filme “Até que a Sorte Nos Separe 3” traz evidências autobiográficas. Léo Luz transforma as experiências e fracassos amorosos em poesia, ao exemplo de “Nada de casalzinho”, “Namore um cara que escreve” e “O amor nunca é silêncio”.

Léo escreve sobre quase tudo que envolve o mundo dos apaixonados: ciúme, loucuras de amor, traição, saudade… E são os diálogos ágeis que permitem o leitor a quase palpar as sensações experimentadas pelos personagens, como se fizesse parte da cena. “Desnudo o idiota apaixonado interior de todos nós”, confirma.

Especialista em falar sobre amor, ou os próprios fracassos amorosos, Léo Luz também é autor de “Cartas para Anna”

Especialista em falar sobre amor, ou os próprios fracassos amorosos, Léo Luz também é autor de “Cartas para Anna”. A obra reúne cartas, bilhetes e e-mails que o roteirista escreveu para a ex-namorada durante e após o fim do relacionamento. Intensos, explosivos, sem censura e com uma pitada de sofrimento, os textos narram a história do casal.

Ficha Técnica

Título: Amor, Otário Amor

Autor: Léo Luz

ASIN: B08QDS464N

Páginas: 173 páginas

Formato: eBook

Preço: R$ 7,99

Link de venda: Amazon