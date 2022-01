Ex-participantes de ‘Casamento às Cegas’, Shayan e Rodrigo, dividem flat em São Paulo

Os dois se conheceram durante o reality e ambos disseram não no altar

Dois dos casais que mais fizeram sucesso no início da primeira temporada de ‘Casamento às Cegas’ foi Day e Rodrigo, e Ana e Shayan. Apesar de ambos os relacionamentos não terem sido levados para frente, a amizade entre os homens se manteve firme e forte fora do reality. Inclusive, nesta segunda-feira, 10, Shayan e Rodrigo começaram a dividir apartamento em São Paulo-SP.

Os amigos de ‘Casamento às Cegas’ se intitulam agora “flatmates”, ou colega de apartamento em tradução literal. Shayan já vinha dizendo para os seguidores que queria se mudar e divulgou essa semana nas redes sociais que estava indo morar com o colega de reality, o qual é muito próximo desde o fim das gravações.

Durante o programa, Rodrigo ficou conhecido como o participante mais organizado, tendo até ficado assustado com a bagunça da companheira de reality. Shayan mostrou para os seguidores que sabe que precisará manter tudo limpo. “Usou? Guardou! Sujou? Limpou! Olha a casa limpinha, está tudo guardado”, disse o ex-noivo de Ana mostrando o apartamento.



O noivado de Shayan e Ana foi cheio de discussões e problemas, assim como o de Rodrigo e Day

Na primeira noite juntos, os amigos pediram sanduíches e Shayan aproveitou para mostrar o lado divertido fazendo uma brincadeira com o colega. Eles gravaram um vídeo juntos e o iraniano colocou um áudio para parecer que Rodrigo estava soltando gases. Ambos deram risada do ocorrido e Luana Braga, que também participou do reality, chegou a comentar emojis de risos na publicação.

Rodrigo revelou que a maior preocupação de morar com o amigo era de que Blunt, o cachorro do ex-noivo de Day, não gostasse do novo morador da casa. Shayan disse que o animal o adorou e os dois já viraram amigos.