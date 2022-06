Ex-participante da série ‘Casamento às Cegas’, Shay, desvenda maneiras de como alinhar seu financeiro

O ex participante lista dicas valiosas que pode agregar diretamente na organização de suas finanças, confira:

Para quem acompanha o trabalho de Shay em suas redes sociais já sabem que o artista esbanja sempre muita simpatia, um sorriso atraente e gentileza com seus seguidores. Mas, o participante do Casamento às Cegas Brasil, reality da Netflix também mostra que sua gama de talentos pode ainda nos surpreender e conquistar ainda mais seu público. O então, influencer digital tem se destacado no ramo empresarial e, como um microempreendedor de sucesso oferta consultoria financeira e faz de um assunto espinhoso algo fácil e prático de se entender.

Shay deixa três dicas de ouro que podem contribuir para uma melhor construção de nosso futuro econômico



Quando aquele seu “dinheirinho” que entra não contabiliza muito com o que sai, Shay afirma que nesses casos “há, sempre, uma regra básica: gaste menos do que você ganha!”, simples, não é mesmo? Com um toque de humor, ele continua: “agora vocês podem dar risada e falar para mim que sabiam disso, mas não sabem como é bem simples resolver essa situação”, conversa de forma muito descontraída e bem humorado. “Basta criar uma tabela simples num excel, colocar todos os seus gastos mensais e em baixo coloca seu salário. Se seus gastos deram mais ou igual, seu salário começa eliminar seus gastos que não são necessários até conseguir ter um saldo positivo. Lembrando que é bom sempre ter de 10% a 20% do seu salário como saldo positivo”, instrui.



Nossa rotina é sempre cheia de imprevistos, além de termos que conviver com aquele gasto fixo diário. Entre hábitos e costumes cotidianos, Shay afirma que, mesmo nos servindo de uma receita que já vem montada e você só seguir com os itens que ela pede, depende de cada cultura, cada país, cada família, saber identificar o que é gasto essencial e o que é apenas um item desejável para aquele momento. “Metas, como, comprar um imóvel, realizar uma viagem, planejamento para futuro dos filhos, como faculdade ou mudança do país”, auxiliam, como conta Shay, no seu próprio planejamento financeiro, tanto pessoal, quanto familiar.

É muito importante, também, a flexibilidade. Não estipular metas exaustivas ou fora do contexto. Para que essa tabela se torne mais simples, visível e executável, Shay deixa três dicas de ouro que podem contribuir para uma melhor construção de nosso futuro econômico:



Ter foco: é muito importante ter foco nas suas metas que estão dentro da sua realidade;

Planejamento executável: as metas tem que ser alcançáveis, quando você atingir a primeira meta você pode planejar outras metas maiores;



Sê paciente: tem que ter consistência e paciência para atingir suas metas.



O consultor de finanças começa a perceber que a maioria dos clientes e até mesmo aqueles que os procuram nas redes sociais não buscam formas de ganhar mais dinheiro, mas, sim, de saber preservar e utilizar o que ganham. Por isso que uma das dicas de ouro é a paciência e a cautela também. Saber aplicar o pouco que ganha com consciência.