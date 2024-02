Ex-Masterchef Eduardo Richard revela segredos da culinária francesa em Curitiba

No coração do Bourbon Curitiba Hotel & Suítes, o Bourbon Bistrot une a sofisticação francesa à casualidade brasileira sob a batuta do talentoso chef Eduardo Richard

O cenário gastronômico de Curitiba recebe um reforço de peso com a abertura do Bourbon Bistrot, no Bourbon Curitiba Hotel & Suítes. À frente do restaurante está Eduardo Richard, cuja trajetória desde a sua participação no Masterchef em 2019 tem sido marcada por inovação e sucesso, consolidando-o como uma das revelações da gastronomia paranaense.

Com uma proposta de trazer o melhor da culinária francesa de forma descomplicada, o Bourbon Bistrot promete ser o novo ponto de encontro para os amantes da boa mesa. A experiência promovida pelo chef Eduardo Richard visa a combinar a elegância dos clássicos franceses com o toque casual e inovador pelo qual o chef já é conhecido.

O menu, cuidadosamente elaborado por Richard, é uma viagem sensorial pela França, com pratos que vão desde a tradicional sopa de cebola gratinada, Soupe a l’Oignon, até inovações como o Porc Wellington, uma reinterpretação do clássico Beef Wellington, adaptado à culinária local com ingredientes regionais. Cada prato reflete a paixão do chef pela culinária francesa, prometendo uma experiência gastronômica sem igual.

“Minha paixão pela culinária francesa e o desejo de trazê-la ao público curitibano de uma maneira mais acessível foram as grandes motivações para este projeto”, afirma Eduardo Richard. “No Bourbon Bistrot, buscamos equilibrar tradição e inovação, oferecendo pratos clássicos com um toque de modernidade e regionalidade.”

O espaço, projetado para acolher até 48 convidados, foi pensado para oferecer conforto e uma atmosfera envolvente, permitindo aos visitantes uma imersão completa na proposta do restaurante. Localizado no centro de Curitiba, o Bourbon Bistrot funciona diariamente, das 19h às 23h, sendo uma excelente opção para jantares memoráveis.

A abertura do Bourbon Bistrot não apenas enriquece a oferta gastronômica de Curitiba mas também marca um novo capítulo na carreira de Eduardo Richard, reafirmando seu talento e paixão pela cozinha. Para os curitibanos e visitantes da cidade.