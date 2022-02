Ex-lutador Wanderlei Silva participa de “O Grande Assador”, reality de churrasqueiros amadores

O programa contará com 12 celebridades participantes

Na hora do churrasco há sempre o que é encarregado de comer, o de fazer as bebidas e, claro, tem também o que sempre é escolhido como churrasqueiro da turma. Para encontrar o melhor churrasqueiro amador do Brasil, a RICtv, afiliada da Record TV no Paraná, lançou o reality show “O Grande Assador”, produzido pela rede de steak houses Bull Prime.



“Há provas difíceis até para profissionais, mas nossos assadores se superaram e o público vai aprender muito com eles”, comenta o chef Ivo Lopes

O reality show já tem data para começar. O programa estreia no próximo sábado, 19 de fevereiro, às 13h, e contará com 12 celebridades lutado pelo título, inclusive a estrela mundial do MMA Wanderlei Silva, além de Karol Meyer, Clemilda Thomé, Gabriel Casagrande, Renaldo, Diego Wantowsky, Pablo Vaz, Ale Mortier, Mariah Luz, Fabbi Cunha, Felipe Casas e Jr. Marcondes.

Os participantes vão se enfrentar em vários tipos de dinâmicas, incluindo times contra times, desafios entre duas pessoas e repescagem

“O Grande Assador realiza um sonho meu de produzir conteúdo de altíssima qualidade sobre churrasco para que as pessoas se divirtam enquanto aprendem. O churrasco é uma arte de domínio público, mas sempre podemos melhorar a técnica. A gravação dos episódios foi tão rica que no final éramos uma grande família em torno da parrilla”, recorda Marcos Canan, proprietário da Bull Prime, criador e apresentador do reality.

“O churrasco é uma arte de domínio público, mas sempre podemos melhorar a técnica”

Esse será o 1º reality gastronômico que reunirá pessoas sem experiências profissionais em churrasco. Os participantes terão que enfrentar ferro, fogo e brasa nessa disputa. Durante três meses de programa, os participantes terão que encontrar o ponto perfeito da carne para convencer os jurados, os chefs Ivo Lopes, Eva dos Santos e Lorena La Cava, nomes de prestígio nacional.