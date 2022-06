Ex-integrante do grupo Nosso Sentimento causa polêmica ao falar sobre cachê: ‘O vocalista tem que ganhar mais’

Durante a entrevista, o ex-integrante causou polêmica ao afirmar que o cachê dos vocalistas tem que ser maior que do restante da banda

O cantor de pagode Chininha participou do podcast Bulldog Show, apresentado por Tuka Carvalho, na noite desta terça-feira. Durante a entrevista, o ex-integrante do grupo Nosso Sentimento causou polêmica ao afirmar que o cachê dos vocalistas tem que ser maior que do restante da banda.

“O vocalista tem que ganhar mais, irmão. Porque o vocalista trabalha mais e carrega uma responsabilidade muito grande. Não é que os outros caras tem que se ferrar e o vocalista ficar no bem e bom, não é isso. Mas é o cara que vai na frente, que é o fuzileiro, é o cara que vai dar o primeiro tiro”, iniciou Chininha, que completou:

“Se o vocalista colocar a mesma roupa o final de semana inteiro, a galera vai falar: ‘pô, esse cara tá com a mesma roupa?’. Agora, se o moleque do violão, que tá com o instrumento na frente, tocar com a mesma blusa, a galera não vai nem perceber. É bem por aí, o cara tem que comprar mais roupa, tem que cuidar do físico também. Eu acho que o vocalista tem que ganhar mais e os grupos têm que entender isso. Tem que ser uma parada justa, óbvio, não é ganhar três vezes mais que o resto”.