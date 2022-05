Ex-executivo da Coca-Cola cria primeira nanofábrica que produz iogurte plant-based com base em informações genéticas

“Com essa novidade, nosso principal objetivo é apresentar ao consumidor um produto que forneça uma suplementação personalizada, de acordo com as substâncias que estão em falta no organismo de cada um”, explica Pedro Campos, fundador da The Question Mark Company

A formulação de alimentos com base em informações genéticas já é uma realidade no mercado brasileiro. A Question Mark, foodtech que desenvolve produtos plant-based, foi a primeira a implementar uma nanofábrica, localizada em Cajamar-SP, que produz iogurte personalizado, com base nas necessidades de cada organismo, apontadas por meio do mapeamento genético ou questionário personalizado.

Para chegar no modelo de negócio da Question Mark, o fundador da marca passou por um intenso processo

De acordo com Pedro Campos, fundador da Question Mark, o principal objetivo da marca é consagrar-se como uma alternativa que prioriza e explora as funcionalidades alimentares como um todo. “Nós somos uma marca comprometida com a nutrição saudável, mas que não abre mão da indulgência. Para um produto ser parte do nosso portfólio, não basta ser apenas nutritivo”, ressalta o empresário que, antes de iniciar sua jornada na Question Mark, atuou como executivo de marcas como Coca-Cola e Natural One.



“Com base nas informações apontadas pelo mapeamento, os produtos podem conter até 34 ingredientes, além de sua formulação base, por exemplo: Vitamina C, Vitamina D, Vitamina B12 e diversos minerais. Tudo de forma personalizada e formulada para atender as principais necessidades de cada pessoa” complementa Campos.

“A individualidade é o ponto chave da longevidade, e esse detalhamento no produto de consumo do dia a dia, agora é algo possível. É claro que além dessa possibilidade, a estrutura da marca ainda se baseia na utilização de matérias primas vegetais, trazendo um produto mais sustentável e que beneficia a qualquer pessoa, independente da personalização “, explica Juliana Mello, CEO da Question Mark, nutricionista ortomolecular especializada em alimentação funcional e sustentável.



The Question Mark Company no mercado: da construção do negócio



Para chegar no modelo de negócio da Question Mark, o fundador da marca passou por um intenso processo. “Durante os últimos dois anos, me dediquei a visitas aos Estados Unidos e realizei uma profunda imersão em feiras e eventos do segmento, como a Anuga, uma feira do segmento alimentício, que acontece na Alemanha e nos encontros mundiais de alimentação personalizada”, revela Pedro.

“Todas essas experiências foram extremamente enriquecedoras e me forneceram ferramentas para estruturar um negócio como havia imaginado. Por fim, me orgulho de hoje ser parte de uma marca que é comprometida com a alimentação saudável e que apresenta ao mercado produtos saborosos e altamente nutritivos, sem utilizar nenhum tipo de conservantes, corantes e/ou aromatizantes”, aponta.



Testes genéticos para fins nutricionais



Com relação aos testes genéticos para fins nutricionais, o empresário acredita que trata-se de um procedimento revolucionário e que já vem sendo aplicado a diversos segmentos. “Nós acreditamos que estamos passando por uma terceira onda de testes genéticos. A primeira, veio dos testes de ancestralidade e, a segunda, veio em decorrência do ‘efeito Angelina Jolie’, com a utilização dos testes para apontar predisposições a doenças. Agora, é o momento dos testes genéticos para fins nutricionais”, explica o fundador da Question Mark.

“Acredito que o mundo já está reconhecendo os benefícios que esses testes genéticos podem apresentar, para os mais variados segmentos, e, a tendência é que se tornem cada vez mais acessíveis. Desta forma conseguiremos atuar, de maneira simultânea, em duas vertentes: prevenção e tratamento, com o único objetivo de contribuir para melhorar a saúde do público final”, afirma Pedro.