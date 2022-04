Ex-embaixador da Oi, Marcos Mion é o novo garoto-propaganda da TIM

A TIM convidou Mion para fazer par com a cantora Iza no hall de embaixadores da marca

Marcos Mion acaba de fechar contrato com mais uma grande marca, agora de telecom. A nova parceira de Mion é a TIM. O anúncio vai ser feito por ele mesmo, nas redes sociais, já nesta segunda-feira (25). Como, no passado, o apresentador era porta-voz da Oi, a TIM convidou Mion para fazer par com a cantora Iza no hall de embaixadores da marca. Com sua linguagem simples e descontraída, assumirá o papel de “estagiário” para explicar promoções, serviços e tudo o que a operadora pode oferecer para diferentes os futuros clientes de várias partes do Brasil que migrarão para a tele, ainda neste ano.

A campanha começa pelas redes sociais, neste dia 25 de abril, e vai crescendo, até virar merchandising no seu próprio programa, o Caldeirão da TV Globo, aos sábados.