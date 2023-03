Ex-CMO da Nike compartilha lições sobre criatividade em novo livro

Em “Emoção sob medida”, Greg Hoffman conta sua trajetória na Nike e apresenta estratégias para criar conexões emocionais com os consumidores

Greg Hoffman, ex-CMO da Nike, lançou um novo livro intitulado “Emoção sob medida”, que apresenta lições sobre o poder da criatividade em quase três décadas de trabalho na empresa. Publicado no Brasil pela Editora Planeta, o livro é um manual estratégico para ajudar as empresas a desenvolverem sua criatividade.

Com histórias inspiradoras da atuação da Nike, a publicação conta a trajetória de Hoffman desde quando começou como estagiário temporário na empresa até se tornar CMO, responsável pelo design da marca e suas ações de marketing e branding. O autor liderou equipes para formar e expressar a voz e identidade da Nike, sempre com o objetivo de criar uma forte ligação emocional entre os produtos da companhia e as pessoas que os compravam.

“Não, não vendemos produtos; profissionais de marketing contam histórias. Seja qual for o veículo de mídia, compartilhamos os valores e o propósito de nossa marca por meio de histórias inspiradoras que comovem nosso público, provocam uma emoção específica e constroem laços duradouros entre consumidor e marca”, escreve Hoffman.

Entre as histórias apresentadas no livro, estão os bastidores de campanhas memoráveis da Nike, como Bo sabe, uma referência ao multiatleta Bo Jackson, e Correr faz o mundo girar, que unia tecnologia e movimento para estimular a prática esportiva em todo o mundo.

Com destaque para o exercício de empatia, valorização do trabalho coletivo e a vontade de ousar e inovar, Hoffman compartilha ensinamentos essenciais ao longo de sua trajetória, quando viu nascer ideias e produtos icônicos, como a tecnologia de amortecimento Nike Shox ou o aplicativo Nike+, feito em parceria com a Apple.

Destinado a profissionais de todas as áreas, “Emoção sob medida” é um guia para encontrar inspiração dentro de uma organização, construir conexões emocionais decisivas com os consumidores e estruturar uma marca que ressoe profundamente em corações e mentes.