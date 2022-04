Ex-BBBs Vyni e Larissa Tomásia fazem consultoria para investir cachês que ganham em publicidade

Para tornar este sonho uma realidade, Vyni e Larissa pediram a ajuda do empresário carioca João Luis Dias de Souza

Os ex-participantes do BBB22 Vyni e Larissa Tomásia deixaram a casa do Big Brother Brasil e, consequentemente, perderam a chance de tentar faturar o prêmio de R$ 1,5 milhão do jogo.

Mas como o reality show da Globo se torna uma grande vitrine na carreira de qualquer ex-brother, os influenciadores digitais estão trabalhando bastante fora do confinamento, principalmente com publicidade, para conseguir, por mérito próprio, alcançar o sucesso e, com ele, o dinheiro tão sonhado para mudar de vida.

”Ele está me ajudando muito a investir tudo que estou ganhando com a publicidade, e logo mais minha família vai ter uma vida muito melhor”, conta Vyni.

Entre os desejos de ambos, está a conquista da casa própria. E para tornar este sonho uma realidade, Vyni e Larissa pediram a ajuda do empresário carioca João Luis Dias de Souza, de 34 anos, que atualmente mora nos Estados Unidos. Ele se transformou em um empreendedor de sucesso em Orlando, na Flórida, e hoje ajuda muita gente com dicas infalíveis para investir e ver o dinheiro triplicar.

“Estou aprendendo muito com o João a investir meu dinheiro. Confesso que estava meio perdida nessa questão e o João me deu várias dicas. Já estou começando a investir na minha própria marca de moda feminina e, logo mais, quero levar minha família pra São Paulo para morar comigo”, revela Larissa.

João Souza conta que, à princípio, está orientando os influenciadores digitais a investirem em imóveis nos Estados Unidos, seu forte como empresário e empreendedor.

“Estou dando várias dicas para o Vyni e para a Larissa, principalmente em relação ao investimento no ramo imobiliário porque é um negócio sólido aqui na Flórida, tem sido extremamente rentável. Falo sempre para eles o seguinte: tem que saber separar o que é glamour e o que é investimento bom. Ou seja, existem casas lindas e maravilhosas, mas não são muito rentáveis. E sei separar muito bem isso por conta da minha experiência”, diz João.

“Tem casas aqui que servem para você ganhar dinheiro, se rentabilizar. Você compra uma casa por 400 mil dólares, que, em pouco tempo, ela estará valendo 500 mil dólares; tanto quanto o rendimento de aluguel aqui, que é muito bom. A taxa de locação é altíssima. Bem diferente do Brasil. Então venho ajudando muito os dois nesse princípio inicial; investimentos imobiliários, principalmente”, continua.

O empresário afirma que neste negócio, já a partir do primeiro vez, eles já vão conseguir verificar a rentabilidade no aluguel. “Eles já vão conseguir ver lucro. Nos primeiros meses, inclusive, eles podem acompanhar tudo em alguns sites aqui, que eu tenho expertize para isso (…) Mostro para eles a valorização imobiliária também. E quando vendem a casa depois de uns dois anos, eles realizam esse lucro imobiliário. Até lá, durante esses dois anos, os dois podem ir ganhando com rentabilização de aluguel, que é bem grande aqui nos Estados Unidos”, conta.

Para finalizar, João afirma que qualquer pessoa pode enriquecer e mudar de vida, mas destaca: “Qualquer um pode, mas, infelizmente, nem todo mundo se acha capaz e acredita em si mesmo. É uma pena ver a maioria das pessoas desistindo no meio do caminho. Mas se você acreditar em si mesmo, consegue enriquecer, sim. É possível qualquer um mudar de vid. Tem que acreditar no seu potencial e seguir algumas orientações que faço para encurtar o caminho, porque ele é muito longo, difícil e desestimulante. Mas se você tiver uma pessoa para te orientar de verdade, consegue, fica mais fácil”.