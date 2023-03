Ex-BBBs Gil e Sarah estreiam campanha do Mercado Pago em parceria com o Mercado Livre

Assinada pela GUT São Paulo, campanha “Mercado Pago é o banco digital que tá junto do Mercado Livre” levará exemplos de benefícios integrados entre as marcas aos consumidores

A partir deste mês, o Mercado Pago dá mais um passo em seu desafio de tangibilizar os diferenciais ao seu público, integrando ainda mais o seu negócio e sua marca ao maior e-commerce da América Latina para se consolidar como o banco digital do Grupo Mercado Livre.

A escolha da dupla reforça a ideia de parceria entre Mercado Pago e o Mercado Livre. Créditos: Divulgação

Nesse contexto, acaba de estrear a primeira ação de uma campanha inédita assinada pela GUT São Paulo, agência global independente. Sob o mote, “Mercado Pago é o banco digital que tá junto do Mercado Livre”, a primeira fase é estrelada por Gil e Sarah.

“Esse é um grande momento para a marca, focada em tangibilizar para os brasileiros as sinergias dos produtos e serviços do Mercado Pago e Mercado Livre”, traz Iuri Maia, head de branding do Mercado Pago para América Latina. “A campanha, que será dividida em diversas fases, é apenas o primeiro passo de uma mudança de estratégia que está sendo desenvolvida com foco em traduzir a força do nosso ecossistema”, completa.

Nessa primeira fase da campanha, por toda web, Gil e Sarah, que ganharam o coração dos brasileiros após participarem de um reality show em 2021, estarão ON em diversos canais digitais como Facebook, Instagram, Youtube e Twitter, para exemplificar que dupla imbatível Mercado Livre e Mercado Pago formam, levando para os consumidores promoções e vantagens doecossistema. E, para gerar ainda mais engajamento à campanha, eles farão mutirões nas redes sociais com a tag #TamoJunto para liberar benefícios exclusivos no Mercado Livre para quem tiver uma conta no Mercado Pago.

“Para reforçar a ideia de que o Mercado Pago e o Mercado Livre são parceiros, nada mais justo do que representar isso através da melhor dupla de um dos reality shows mais famosos do Brasil. Gil e Sarah estarão juntos novamente, para fazer um mutirão engajando geral para os sites das duas marcas”, conta Juliana Utsch e Sofia Calvit, diretoras de criação da GUT São Paulo.

Completa essa primeira fase da campanha, que se estende até abril, um filme na TV Globo, ilustrando as principais vantagens de ser cliente do Mercado Pago e Mercado Livre. Além disso, haverá ativações nas ruas: vans personalizadas com as cores das duas marcas circularão mostrando que o “Mercado Pago é o banco que tá junto com o Mercado Livre”. Em breve, novos desdobramentos da campanha também surpreenderão os brasileiros, uma vez que ela terá diversas fases ao longo dos próximos meses.