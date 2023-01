Ex-BBB Flávia Viana fala sobre os abortos sofridos e as dificuldades como atriz em podcast

A atriz e apresentadora contou detalhes sobre os dois abortos sofridos e sobre a dificuldade em encontrar papéis como atriz por ser rotulada ex-participante de reality

A ex-BBB Flávia Viana participou de uma entrevistada no ‘PodSempre’, divulgada nesta quarta-feira (25), no YouTube da rede de farmácias Pague Menos. O podcast aborda temas como saúde, beleza, qualidade de vida e bem-estar. No podcast apresentado por Bruna Thedy, a atriz de 39 anos contou sobre o sofrimento da perda prematura dos filhos, a experiência e o caminho percorrido nas redes sociais e a entrada no reality da casa mais vigiada do Brasil.

Crédito: Divulgação



A atriz é natural de São Paulo, e começou a carreira na televisão, na minissérie Cinquentinha (2009) produzida pela Rede Globo e fez o papel de professora na novela Chiquititas (2014-2015) no SBT. Durante o bate-papo, ela falou sobre o momento de dificuldade em relação à doença do pai: “Minha fé ensinou a ter paciência”, contou.

Ex-BBB Flávia Viana fala sobre dois abortos espontâneos que sofreu

Crédito: Divulgação



O momento mais dramático da conversa foi quando Flávia compartilhou como recebeu as notícias das perdas prematuras de seus bebês. “Quando eu engravidei do primeiro, tinha ouvido o coração, a gravidez estava supernormal, estava ótima. De repente, eu tive um pequeno sangramento e no outro dia não escutamos mais o coraçãozinho. O meu mundo caiu de um nível que eu não sei explicar, ficou tudo cinza. E eu perdi o chão, porque eu realmente não esperava. No segundo aborto, estava em Veneza, na Itália, viajando com a família do meu marido, tive um sangramento e fui para o hospital. Chegando lá a médica avisou que o coração tinha parado e que precisava operar. Voltei ao Brasil e esperei 15 dias para o meu corpo expelir naturalmente”, contou.

Crédito: Divulgação

Durante o bate-papo, Flávia falou ainda que entrou no último instante no Big Brother Brasil, após a desistência de uma participante: “Acreditei que era um milagre, um anjo que desceu do céu com a mala do Big Brother. Minha mãe queria muito que eu entrasse, foi uma experiência muito enriquecedora. Você se vê com os olhos de outra pessoa, e o quanto você cresceu ali dentro, você dá mais valor ao tempo e a sua família.”