Ex BBB faz rifa online para custear documentário e livro sobre peregrinações

O participante Vagner Lara, mais conhecido por Vavá, da 14`ª temporada do reality show global Big Brother Brasil (BBB), realiza a sua 11° Peregrinação de Páscoa e comemora 20 anos da sua primeira caminhada. Para comemorar esse momento e também tirar dúvidas de futuros peregrinos, o ex-brother do BBB14 decidiu produzir um documentário e um livro contando tudo sobre esses 20 anos de caminhadas e peregrinações pelo mundo. Além disso, Vavá vai transmitir ao vivo sua a 11° Peregrinação de Páscoa por meio seu canal do YouTube. Serão sete dias de caminhada com entradas ao vivo durante o dia e lives durante a noite exibindo todos os perrengues e as glórias do dia.

“As caminhadas e peregrinações fazem parte da minha vida nesses 20 anos. Tenho muitas histórias, momentos e pensei em dividir com as pessoas que curtem esse tipo de aventura”, afirma Vavá.

Para obter a quantia necessária de dinheiro para a realização de todo esse projeto, o ex BBB resolveu fazer uma rifa online de duas festas do seu Buffet Super Peralta no valor de R$ 5.000,00 cada, sendo uma para o ganhador e a outra para uma ONG ou Instituição Infantil que o sorteado escolher. O interessado em adquirir a rifa, deve comprá-la aqui ou pelo telefone (11) 3451-3451

“Todas as minhas peregrinações e caminhadas são sempre em agradecimento a tudo o que acontece na minha vida. Para custear o documentário resolvi fazer a rifa e fiquei pensando em uma forma de fazer uma Ação Social através do projeto. Foi aí que veio a ideia de sortear duas festas, uma para o ganhador e outra para uma ONG (que ele escolher)”, declara Vagner.