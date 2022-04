Ex bbb Bárbara Heck e outros famosos curtem Grupo de Ouro na Sapucaí

Já dentro do Camarote, que é um dos mais concorridos da avenida, quem agitou o palco foi o Bloco São Sebastião, o DJ Just Mike e Mari Kruger

O Carnaval do Rio começou nesta quarta-feira e muita gente já caiu na folia fora de época no Camarote Allegria. Dentre os foliões, a ex Bárbara Heck, Camila Coutinho, Aline Riscado, os irmãos Rick Tavares e Juliana Xavier, os atores Ivan Mendes e Gustavo Arthiodoro, as modelos Luiza Cabral e Juliana Tucunduva, Luiza D’Angelo, Flavia Moura Leite, Vic Ceridono e muita gente bonita.

Flavia Moura Leite e Juliana Tucunduva Vic Ceridono Diógenes Queiroz Cissa Bordalo e André Barros Fotos: Lucas Jones



Os desfiles da noite ficaram por conta das escolas Porto da Pedra, União da Ilha, unidos de Bangu, Acadêmicos do Sossego, Unidos da Ponte, Acadêmicos do Cubango e Em Cima da Hora.

Jessica Laurens e Bruna Altieri Aline Riscado Ivan Mendes, Talita Vaccaro e Gustavo Arthidoro Rick Tavares Fotos: Lucas Jones

Já dentro do Camarote, que é um dos mais concorridos da avenida, quem agitou o palco foi o Bloco São Sebastião, o DJ Just Mike e Mari Kruger. Já deu pra notar que os outros dias do camarote prometem e muito!