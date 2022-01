Ex-bailarina do Faustão, que atua como modelo no exterior, se forma em Moda em Milão

A modelo chegou a ser capa da Revista Harper’s Bazaar Vietnã

A presença de Carol Tozaki vai muito além de beleza e sensualidade. A ex-bailarina do Faustão agora tem o pacote completo, sendo formada em Moda em uma das mais prestigiadas instituições de Milão, polo da Moda mundial. Esse é mais um passo que a modelo dá para crescer ainda mais na profissão.

Já imaginou conciliar estudos com uma carreira cheia de trabalhos como modelo em vários cantos do mundo? Carol conseguiu e agora está se formando em Moda. Ela estudou no Istituto Europeo di design, em Milão. “Foi a melhor experiência da minha vida. Me ajudou a entender melhor o que faço”, disse a ex-bailarina.



“A moda sempre foi uma de minhas paixões e fico feliz de ter tido a experiência de cursar esse tema. Como modelo, acredito que tenha ajudado muito minha prática, entender a construção de um produto fez mais fácil posar nele, eu entendo como um corpo se comporta e penso como melhor vendê-lo”, completou Carol.

Questionada sobre o que quer fazer no futuro, ela garante que a nova formação abriu novas possibilidade para ela. “Em relação a criação de roupas, é um sonho que ainda pretendo tornar realidade”, garantiu. Por enquanto, Tozaki segue os trabalhos como modelo, pois tem feito bastante sucesso, sendo até capa da Revista Harper’s Bazaar Vietnã.