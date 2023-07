Paulo Jorge Barbosa conhecido por Eduardo Lima, embarca em uma jornada de superação física e determinação

Paulo Jorge Barbosa, nasceu em Rio Branco no Acre, tem 28 anos e é conhecido como Eduardo Lima, ex-ator de filmes pornôs. Paulo se tornou Eduardo Lima por indicação de outro ator que conheceu na academia, e trabalhou como ator ao longo de 10 anos. Paulo decidiu dar um novo rumo à sua vida ao deixar para trás a indústria adulta e embarcar em uma nova jornada para se tornar um atleta de bodybuilding, seguindo o chamado de seu sonho.

Ex-ator de filmes pornôs abandona indústria adulta para perseguir sonho no bodybuilding

Embora tenha ganhado destaque na indústria do entretenimento adulto, Paulo percebeu que sua verdadeira paixão sempre esteve enraizada na construção do corpo e na busca pela superação física. Paulo Jorge começou a treinar com apenas 12 anos e começou a praticar musculação aos 16. Ele conta que sempre treinou bastante. Descobriu um talento nas artes marciais e se formou treinador de atletas de kickboxing, boxe inglês e Muay Thai.

O atleta sempre soube que abandonar uma carreira estabelecida seria um passo ousado, mas não se deixou intimidar pelos desafios que começaram a surgir. “Sinceramente eu já não me enxergava mais dentro do pornô. É muito complicado porque ninguém sabe o quão underground o pornô pode ser e te levar se não tiver um pouco de juízo. Eu sou aficionado em levar meu corpo e a minha mente a melhor forma possível e o pornô estava me consumindo. Na vida de um ator pornô, não tem espaço pra nada além do pornô e é basicamente impossível de se construir relações sólidas e tranquilas”, conta Paulo Jorge.

Crédito: Divulgação

Paulo, que sempre se dedicou intensamente aos treinos físicos, agora canaliza sua energia para se tornar um atleta de bodybuilding de destaque. Ele está determinado a trabalhar incansavelmente em sua forma física, adotando uma rotina de treinamento rigorosa e focando em uma alimentação saudável e balanceada. Ainda não competiu, mas pretende seguir os passos do ídolo: Frank Zane, ex-fisiculturista norte-americano.

A transição da indústria cinematográfica para o mundo do bodybuilding pode parecer desafiadora, mas Paulo está determinado a superar as adversidades e seguir rumo a grandes conquistas. Na nova jornada, o rio-branquense busca se inspirar nos atletas de sucesso que já trilharam esse caminho, além de contar com o apoio de sua família e amigos mais próximos.

“Decidir deixar o pornô e seguir meu sonho de ser atleta de bodybuilding foi uma escolha difícil, mas necessária”, afirma Paulo. “Quero mostrar às pessoas que é possível mudar de rumo e perseguir nossos sonhos, não importa de onde venhamos ou quais obstáculos enfrentamos. Eu já tinha uma rotina bem centrada e focada o que está sendo mais difícil é a enorme quantidade de comida que consumo por dia. Estou sempre de barriga cheia [risos]”, finalizou.

