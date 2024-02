Ex-A Fazenda, Victória Villarim, apresenta sua linha de beleza com tecnologia importada

Descubra os detalhes exclusivos sobre seus produtos capilares, emagrecedor e gotas de luminosidade que prometem transformar sua rotina de cuidados pessoais

Victoria Villarim, a ex-participante do reality show A Fazenda, não está apenas nos holofotes da TV, mas também no mundo da beleza. Lançando sua própria linha, Victoria apresenta o Our Secret Hair, o Burn & Drain, e os Glow Drops – três produtos revolucionários que prometem transformar sua rotina de beleza.

A influenciadora passou 6 meses morando nos Estados Unidos para aperfeiçoar a tecnologia utilizada nos produtos. Ela ressalta, “Eu fiz questão mudar de país para ficar próxima às inovações tecnológicas que queria inserir em meus lançamentos, acompanhar de perto todo o processo foi uma parte importante para o crescimento do meu projeto”.

Falando sobre o Our Secret Hair, Victoria destaca a importância de cabelos saudáveis para a autoestima. “Não é apenas um produto capilar, é um impulso de confiança e bem-estar”, diz ela. A escolha de investir em produtos capilares visa contribuir para o bem-estar das pessoas.

Já o Burn & Drain, um emagrecedor com tecnologia importada, surge da identificação de Victoria com as necessidades de seus seguidores. “É mais do que um emagrecedor, é uma jornada de transformação saudável”, afirma. Desenvolvido em colaboração com especialistas, oferece resultados visíveis com segurança e eficácia.

E, finalmente, os Glow Drops, gotas de luminosidade para a pele. “É o toque final para uma pele luminosa”, diz Victoria. Com ácido hialurônico, colágeno e outros ativos poderosos, essas gotas proporcionam hidratação e firmeza.

Testados e aprovados pela própria Victoria, esses produtos refletem seu compromisso com a qualidade e o alcance das expectativas. “Minha intenção é criar uma linha completa de beleza”, diz Victoria. Com sua marca Vicky Beauty, ela busca promover bem-estar, nutrir e realçar a beleza em todos os aspectos.