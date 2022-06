Ex-‘A Fazenda’, Miro Moreira, vira evangélico e aguarda casamento religioso para beijar esposa pela 1ª vez

O casal está junto há nove meses e a cerimônia religiosa será realizada em julho

O modelo Miro Moreira, que já trabalho para grandes marcas, como Giorgio Armani, Armani Exchange e D&G, ganhou fama ainda maior ao entrar para a primeira edição de ‘A Fazenda’, que teve Dado Dolabella como ganhador. Quer saber como o participante está hoje? Prestes a subir ao altar. O casamento no civil já aconteceu e um detalhe chama atenção: o casal ainda não deu o 1º beijo.

“Quanto mais perto você estiver de Deus, melhor seu casamento estará”, escreveu Liliane nas redes sociais



Em um momento da vida que está cada vez mais normal encontrar casais “juntando as tralhas” mesmo sem terem se casado formalmente, chega a ser estranho ver algum que está namorando, mas não deu o primeiro beijo, mas essa é a situação de Miro Moreira e da empresária e modelo Liliane Moreira.

Os dois são modelos, inclusive, Miro já esteve no ranking dos 50 melhores modelos do mundo



O casal de São Paulo oficializou a união no civil no último sábado, 4, após nove meses juntos. O casamento religioso está marcado para acontecer em um sábado também, no dia 23 de julho. Os dois são evangélicos e decidiram que só dariam o primeiro beijo após a cerimônia na igreja. “Vale a pena esperar”, escreveu o modelo nas redes sociais.

No Instagram, Miro prometeu cuidar da esposa eternamente



Os dois frequentam a Igreja Presbiteriana, no Bairro Pinheiros, e aguardam ansiosamente pelo momento em que vão dizer “aceito”. Desde que se tornou cristão, Miro começou a sonhar com o dia em que encontraria a esposa certa, que compartilhasse da mesma fé que ele acredita.